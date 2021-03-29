Украинская Атлантида - создают музей для вещей, которые обнаружили в затопленных Днепром селах

В Херсонской области создадут музей искусственно затопленных земель.
В нем будут рассказывать о поселениях, которые затопили во время строительства Каховского водохранилища, сообщает Херсонская ОГА.
"Музей будет базой для подводных исследований в регионе как в историческом, так и в экологическом аспекте", - говорится в сообщении.
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На месте поселения пока обнаружили остатки домов, телеграфные столбы и кузницы, ювелирные украшения и бижутерию, части оснащения времен Второй мировой войны и элементы военного снаряжения австро-венгерской армии времен национально-освободительной борьбы 1917-1921 годов.
При создании Кременчугского водохранилища советская власть затопила почти 200 сел. Это произошло 65 лет назад. Совет министров СССР утвердил постановление о строительстве Кременчугского гидроузла на Днепре весной 1954-го.
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