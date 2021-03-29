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понедельник, 29 марта 2021 13:31

Украинская Атлантида - создают музей для вещей, которые обнаружили в затопленных Днепром селах

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Украинская Атлантида - создают музей для вещей, которые обнаружили в затопленных Днепром селах
На Херсонщине создадут музей затопленных сел. Фото: "Укринформ"

В Херсонской области создадут музей искусственно затопленных земель.

В нем будут рассказывать о поселениях, которые затопили во время строительства Каховского водохранилища, сообщает Херсонская ОГА.

"Музей будет базой для подводных исследований в регионе как в историческом, так и в экологическом аспекте", - говорится в сообщении.

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На месте поселения пока обнаружили остатки домов, телеграфные столбы и кузницы, ювелирные украшения и бижутерию, части оснащения времен Второй мировой войны и элементы военного снаряжения австро-венгерской армии времен национально-освободительной борьбы 1917-1921 годов.

При создании Кременчугского водохранилища советская власть затопила почти 200 сел. Это произошло 65 лет назад. Совет министров СССР утвердил постановление о строительстве Кременчугского гидроузла на Днепре весной 1954-го.

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