Украинец открыл заведение, ставшее символом Вены

Автор: en.wikipedia.org Картина "Под синей бутылкой" на которой изображен казак Юрий Кульчицкий

Запорожский казак Юрий Кульчицкий открыл первую кофейню в Восточной Европе 13 августа 1686-го в Вене в Австрии. Она называлась "Под синей бутылкой". Там впервые начали подавать венский кофе.

Казак завладел его секретами в турецком плену, в который попал во время одного из военных походов в XVII в. Он в совершенстве изучил турецкий и устроился переводчиком в "Ориентальную торговую компанию" основанную венскими купцами в Белгороде - теперь Белгород-Днестровский, Одесской области. Организовывал перевозки восточных товаров в Австрию.

В июле 1683-го началась осада Вены 200-тысячными турецкими войсками великого визиря Кара-Мустафы. Обороняли город только 16 тыс. защитников. Голод и эпидемии побудили власть сдать город, но все же решили просить о помощи императора Священной Римской империи Леопольда I и герцога Карла V. Для этого должны послать кого-то, кто владел турецким языком, ведь всех посланцев перехватывали и брали в плен. Согласился Кульчицкий.

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Козак сумел добраться до Карла V просить о помощи и вернуться в Вену. Впоследствии осаду города сняли войска польского короля Яна Собеского и других европейских государств. За подвиг Кульчицкого наградили медалью, деньгами, домом и подарили 300 мешков трофейного кофе, так как не знали, что с ними делать. Мужчина открыл кафе и подавал кофе без сахара, сперва оно не очень нравилась горожанам. Впоследствии он добавил сахар и молоко, и заведение быстро набрало популярность.

Сегодня в столице Австрии на улице Кульчицкого работает и кофейня с первоначальным названием, а ученики школ Австрии изучают подвиг защитника Вены - Юрия Кульчицкого.

Гетман Войска Запорожского Петр Конашевич-Сагайдачный захватил Кафу - теперь Феодосия в Крыму 22 июля 1616-го. Тогда город принадлежал Крымскому ханству и считался самым крупным невольничьим рынком. Десятки христианских рабов ежедневно переправляли во владения Османской империи. Там женщины попадали в султанский гарем, мужчины становились рабами на галерах. Детей превращали в янычар. В подобных морских походах брал участие и Юрий Кульчицкий.