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воскресенье, 06 сентября 2020 09:10

Украинцы впервые переселились в Канаду

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Украинцы впервые переселились в Канаду
Началась первая волна эмиграции. Фото: "На Урок"

6 сентября 1891 Иван Филиппов и Василий Елиняк из с. Небылив Рожнятовского района Ивано-Франковской обл. первыми выехали в Канаду.

Они начали первую волну эмиграции. В конце лета 1891 оставили родное село, добрались до Гамбурга, откуда собирались плыть в Канаду. 28 августа они отплыли из Ливерпуля.

Прибыли в Северную Америку на пароходе "Орегон".

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После 2 лет работы Василий Елиняк собрал достаточно денег, чтобы вернуться в родное село. Там планировал собрать в Канаду свою семью и нескольких друзей. Получил общегражданский паспорт и вместе с шестью другими семьями из родного села вернулся в Канаду 25 июня 1894. Основал в городок Эдна-Стар.

Южный Краевой Провод ОУН начал действовать в Днепропетровске - теперь Днепре, 3 сентября 1941 года. Возглавлял его подпольщик Зиновий Матла - "Святослав Волк".

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Дата
06
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