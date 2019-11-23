Украинца прокляла русская православная церковь

Иван Мазепа изображен в летописи канцеляриста Самуила Величко. Фото: golos.com.

Русская православная церковь 23 ноября 1708 года предала анафеме - церковному проклятию гетьмана Ивана Мазепу (1639-1709), украинского политического и военного деятеля, дипломата, гетмана Войска Запорожского. Митрополит Стефан Яворский произнес в московском Успенском соборе "Слово перед проклятием Мазепы".

Иван Мазепа родился возле Белой Церкви в семье богатого шляхтича. Окончил Киево-Могилянскую коллегию, учился в Польше. Владел польским, немецким, итальянским языками, знал голландский, французский, татарскую. Мазепа был известной фигурой тогдашней Европы, о его избрании гетьманом 4 августа 1687 писала почти вся европейская пресса. Гетманом был 22 года. Создал первый украинский флот - построил более 100 стругов и 6 сотен лодок на Днепре. Провел много походов, в основном успешных. Мечтал восстановить казацкое государство Войска Запорожского с границами времен Хмельницкой области. На Гетьманщине начался экономический взлет, подъем церковно-религиозной жизни и культуры.

Мазепа формально поддерживал царя Петра I и Московское царство в Северной войне со Шведской империей. Однако 7 ноября 1708 в надежде обрести независимость Украины, перешел с войском запорожским на сторону шведского короля Карла XII. Узнав о поступке Мазепы, Петр приказал главнокомандующему русскими войсками в Украине Александру Меншикову сравнить гетьманскую столицу Батурин с землей, а саму столицу перенести в Глухов. Духовенству дает приказ покончить с гетьмана анафему - церковное проклятие, отлучение от церкви, считалось самым высоким наказанием за преступление против церкви. В Московском государстве анафема часто накладывалась за политические преступления.

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Службу-анафему устроили в Москве в Успенском соборе. Иерархи в своих кафедральных соборах, построенных на средства гетьмана, вынуждены в первое воскресенье Великого поста провозглашать анафему на гетмана Мазепу.

Весть об анафеме, уничтожения Батурина подкосила здоровье 70-летнего гетмана. Вместе с разбитым войском Карла XII он переехал в город Бендеры, современная Республика Молдова. Больной Мазепа исповедался у православного священника из Ясс и умер 22 сентября 1709 года. Представители Вселенского патриархата анафему не признавали, ведь она была наложена по политическим мотивам. Местный митрополит отслужил заупокойную службу. Похоронен в монастыре Св. Георгия в г. Галац, теперь Румыния.

На Большом совете в Глухове гетманом 1 октября 1727 выбрали Даниила Апостола (1654-1734). Он провел административную, судебную и земельный реформы. Слухи о благоустройстве на Гетманщине пришли к запорожцам и они решили вернуться из Задунайской эмиграции. Гетман помог вернуться более 7 тыс. казаков, которые основали Новую Сечь.