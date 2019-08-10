Украинца готовили к полету на Луну. Фото: https://kpi.ua

Украинец Павел Попович на космическом корабле "Восток-4" 12 августа 1962 года совершил первый в мире групповой полет двух пилотируемых кораблей.

Павел Попович родился на Белоцерковщине, учился на столяра, закончил Качинское военное авиационное училище летчиков. После окончания училища служил в частях ВВС.

В марте 1960 года Павел Попович одновременно с Юрием Гагариным был зачислен в первый состав отряда космонавтов. А 11 августа 1962 на околоземную орбиту вышел космический корабль "Восток-3", пилотируемый Андрияном Николаевим, а сутки спустя - "Восток-4", пилотируемый Павлом Поповичем. Трое суток проходил первый в мире групповой полет двух пилотируемых космических кораблей. Проводили военный эксперимент - перехватывали спутник условного противника.

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Космонавты установили новый рекорд продолжительности полета - 94 часа. Украинца готовили к полету на Луну - однако, после успеха американцев, советскую программу закрыли. Второй полет в космос Попович сделал 3-19 июля 1974 года в качестве командира экипажа космического корабля "Союз-14". Павел Попович умер 30 сентября 2009 года в крымском Гурзуфе.

"Это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества", - говорит командир космического корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг. 20 июля 1969 в 22-56 по европейскому времени он вышел из космического модуля "Орел" и ступил на поверхность Луны.