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понедельник, 31 августа 2020 09:01

Украина запустила первый научно-исследовательский спутник

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Украина запустила первый научно-исследовательский спутник
Украинский искусственный спутник "Сич-1" запущен на околоземную орбиту с космодрома "Плесецк" (Россия). Фото: Post of Ukraine

31 августа в 1995 году на околоземную орбиту был запущен первый украинский искусственный научно-исследовательский спутник "Сич-1". Его запуск провели с помощью ракеты-носителя "Циклон-3" с космодрома "Плесецк".

Вместе с украинским был запущен чилийский спутник связи "Фасат Альфа", но при запуске произошло аварийное разведение объектов, что привело к невозможности дальнейшей эксплуатации "Фасат Альфа".

Спутник "Сич-1" весом 1915 кг был разработан Государственным конструкторским бюро "Южное" им. Михаила Янгеля. Производителем выступило Государственное предприятие под названием "Производственное объединение" Южный машиностроительный завод им. Александра Макарова".

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"Сич-1" предназначен для наблюдения за поверхностью Земли в интересах хозяйственной деятельности, а также для проведения научных экспериментов по исследованию магнитосферы и ионосферы.

Среди его задач: контроль загрязнения почвы и внутренних водоемов, ледовая разведка, контроль границы и состояния снежного пласта, исследования физико-геологических структур, исследование планетарного распределения электрических полей и токов, выявление электромагнитных излучений, вызванных сейсмической активностью Земли, исследования влияния инфразвука на ионосферу и т.д.

США запустил тяжелую ракету Delta IV Heavy компании United Launch Alliance, которая вывела на орбиту секретный спутник для американской разведки.

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Дата
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