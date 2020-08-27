США выведет на орбиту секретный спутник-шпион

Старт состоится с космодрома ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. Фото: pexels.com

28 августа, на 09:12 по Киеву, запланировали запуск тяжелой ракеты Delta IV Heavy компании United Launch Alliance, которая выведет на орбиту секретный спутник американской разведки.

Старт состоится с космодрома ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида, передает LIGA.net.

Конкретные данные об аппарате и его задачах засекречены. Вероятно, это "Орион" - американский спутник-шпион радиоэлектронной разведки серии Project 8300. Среди многочисленных задач таких спутников: перехват телеметрии ракет РФ и КНР, снятие информации с чужих измерительных приборов и перехват каналов связи между людьми.

Это первый запуск в 2020 году с использованием тяжелой ракеты Delta IV Heavy. Предыдущий состоялся 19 января 2019 года, когда на орбиту запустили зонд-разведчик.

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В SpaceX поставили очередной рекорд по повторному использованию ракет: 18 августа 2020-го обтекатель Falcon 9 запустили в шестой раз. Кроме того, событие стало знаковым для истории компании - это был сотый запуск команды Илона Маска с начала первых полетов 2006-го. Ракета Falcon 9 на этот раз отправила очередную партию из 58 спутников для интернета Starlink, а также несколько спутников для другой компании.