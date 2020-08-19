Ракета Маска шестой раз успешно вернулась на землю

В SpaceX поставили очередной рекорд по повторному использованию ракет. Фото: pixabay

После рекордного 6-го запуска на Землю вернулся 13-метровый многократный обтекатель ракеты Falcon 9.

Илон Маск опубликовал видео его приземления на огромную сеть на корабле вблизи Флориды, пишет "Новое время".

Преимуществом компании SpaceX над другими ракетостроительними предприятиями является многократное использование ракет. Возвращение ускорителей и обтекателей на Земле и их повторный запуск позволили SpaceX значительно удешевить стоимость отправки груза и людей в космос, что отразилось на других коммерческих операторах.

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В SpaceX поставили очередной рекорд по повторному использованию ракет: 18 августа 2020 году обтекатель Falcon 9 запустили в шестой раз. Кроме того, событие стало знаковым для истории компании, - это был сотый запуск команды Илона Маска с начала первых полетов в 2006-м. Ракета Falcon 9 на этот раз отправила очередную партию из 58 спутников для интернета Starlink, а также несколько спутников для другой компании.

Наиболее интересным стало возвращение обтекателя ракеты. Илон Маск опубликовал в Twitter видео с падением 13-метрового обтекателя на огромную сетку, установленную на корабле. Обтекатель весит около тонны, и после выполнения своей задачи по доставке груза на определенную высоту, он возвращается на Землю, раскрывая парашюта и передавая GPS-сигнал. Это позволяет поисковой группе на корабле заблаговременно рассчитать место падения обтекателя и обеспечить ему мягкую посадку на специальную сетку. Стоимость этого обтекателя составляет около $6 млн, поэтому его повторное использование позволяет компании экономить много денег. В то же время, обтекатель надо безопасно вернуть на Землю, предотвратив его падение в соленую воду.

В SpaceX также используют автоматические системы посадки на плавучие платформы в океане для своих ускорителей. Однако, они не всегда работают так, как нужно.

Запуск ракеты состоялся в 16:31, по киевскому времени, с базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида. В рамках данного запуска на орбиту отправилась очередная партия из 58 интернет-спутников миссии Starlink 10 v1.0 с тремя дополнительными спутниками SkySat-19, -20 и -21 для Planet Labs по программе райдшеринга SmallSat Rideshare Program.