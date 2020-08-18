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вторник, 18 августа 2020 20:18

SpaceX установила новый рекорд: ракету-носитель повторно использовали в шестой раз

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SpaceX установила новый рекорд: ракету-носитель повторно использовали в шестой раз
Mаршеву ступень ракеты B1049 используют уже в шестой раз. Фото: Twitter

Во вторник, 18 августа компания Илона Маска SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9, степень которой к тому использовали уже 5 раз.

Запуск ракеты состоялся в 16.31 (по киевскому времени) с базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

В рамках данного запуска на орбиту отправилась очередная партия из 58 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 10 v1.0 с тремя дополнительными спутниками SkySat-19, -20 и -21 для Planet Labs по программе райдшеринга SmallSat Rideshare Program.

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Как сообщается, общая масса груза составляет 15 тонн.

Стоит отметить, что данным запуском SpaceX установила новый рекорд - маршевая ступень ракеты B1049 используют уже в шестой раз.

Как отмечается, после старта примерно за 9 минут она мягко приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник должен стартовать на орбиту с очередной партией из 58 миниспутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink. Это будет уже одиннадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

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