SpaceX установила новый рекорд: ракету-носитель повторно использовали в шестой раз

Во вторник, 18 августа компания Илона Маска SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9, степень которой к тому использовали уже 5 раз.

Запуск ракеты состоялся в 16.31 (по киевскому времени) с базы ВВС США на севере мыса Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщает SpaceX в Twitter.

В рамках данного запуска на орбиту отправилась очередная партия из 58 интернет-спутников в рамках миссии Starlink 10 v1.0 с тремя дополнительными спутниками SkySat-19, -20 и -21 для Planet Labs по программе райдшеринга SmallSat Rideshare Program.

Как сообщается, общая масса груза составляет 15 тонн.

Стоит отметить, что данным запуском SpaceX установила новый рекорд - маршевая ступень ракеты B1049 используют уже в шестой раз.

Как отмечается, после старта примерно за 9 минут она мягко приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9's first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – first time a booster has completed six flights! pic.twitter.com/A8bbTinGOA