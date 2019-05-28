Украина и Россия поделили Черноморский флот

Украина получила 18% кораблей Черноморского флота. Фото: kprf-kchr.ru

28 мая 1997-го в Киеве главы правительств России и Украины подписали пакет документов о разделе и базировании Черноморского флота.

Соглашение подписали премьер-министры Украины и РФ Павел Лазаренко и Виктор Черномырдин. Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение 24 марта 1999-го.

Украине перешли 18% кораблей Черноморского флота СССР и военно-морские базы в Измаиле, Одессе, Очакове, Керчи, Донузлаве, Балаклаве и еще 10 баз морской авиации.

Россия получила право размещать свой флот в Севастополе до 2017-го, удерживать на территории Украины не более 338 кораблей и судов и 25 тыс. военнослужащих. В состав флота может входить 22 военных самолета.

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После аннексии Крыма Россией Совет Федерации РФ 1 апреля 2014-го в одностороннем порядке денонсировала Соглашение о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины.

Оккупанты начали тайно увольнять своих военных, которые имели отношение к захвату украинских моряков в Керченском проливе. Одним из первых уволенных стал вице-адмирал Черноморского флота РФ Виктор Лиин.