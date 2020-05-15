Удобно добраться теплоходом из любого места - от Киева до Херсона: как жил городок на Днепре 40 лет назад

Фото: facebook.com/pg/dniprobooks

Райцентр Верхнеднепровск Днепропетровской области в 1980-м отмечал 200-летие. К юбилею издательство "Искусство" опубликовало альбом фотографий города. Предлагаем пересмотреть их.

"В масштабах истории не так уж и много. Но биографии городов, как и биографии людей, измеряются не только годами, - писали авторы альбома. - Главное - в наполненности жизни, в его ритме, в неустанном кипении. Растет, обновляется, красивеет Верхнеднепровск. Родившись у днепровских порогов, сейчас он "облюбовал себе берег рукотворного моря. К Верхнеднепровску удобно добраться теплоходом из любого места - от Киева до Херсона".

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В 1983 гоу за застройку и благоустройство центра Верхнеднепровска творческая группа архитекторов получила звание лауреатов Государственной премии УССР имени Тараса Шевченко.

В сети опубликовали раритетные фотографии юга Украины начала ХХ века. В фотоподборке города Екатеринослав (современный Днепр), Бердянск и Ялта. Неизвестный фотограф переносит на улицы тогдашних украинских городов, в которых ходят летом стильные девушки, одетые по последней тогдашней моде.