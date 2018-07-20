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пятница, 20 июля 2018 12:15

Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
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На пристани, Ялта, 1901 год
Фото: www.facebook.com/pg/Khersonmorehod
Прогулка по Ялте, 1901 год
На Днепре, Екатеринослав, 1906-1910
Возле виноградника, Крым, 1901
На углу улиц в Екатеринославе, 1901-1910

В сети опубликовали раритетные фотографии Юга Украины начала ХХ века. В фотоподборке города Екатеринослав (современный Днипро), Бердянск и Ялта.

Неизвестный фотограф переносит на улицы тогдашних украинских городов, в которых ходят летом стильные девушки, одетые по последней тогдашней моде.

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Летом обязательным был зонтик от солнца, который дополнял образ не только женщин, но и детей.

Барон Фриц Вильгельм фон Эссен сделал в начале XX века серию фото Львова, Жовквы, сел Мосты (Городокский район Львовской области) и Миклашев (Пустомытовский район Львовской области).

Фото обнаружили в Музее армии в Стокгольме, Швеция

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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