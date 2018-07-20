Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото

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В сети опубликовали раритетные фотографии Юга Украины начала ХХ века. В фотоподборке города Екатеринослав (современный Днипро), Бердянск и Ялта.

Неизвестный фотограф переносит на улицы тогдашних украинских городов, в которых ходят летом стильные девушки, одетые по последней тогдашней моде.

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Летом обязательным был зонтик от солнца, который дополнял образ не только женщин, но и детей.

Барон Фриц Вильгельм фон Эссен сделал в начале XX века серию фото Львова, Жовквы, сел Мосты (Городокский район Львовской области) и Миклашев (Пустомытовский район Львовской области). Фото обнаружили в Музее армии в Стокгольме, Швеция