Учитель, художник, дипломат, сердюк, пленник - как жил Александр Довженко до прихода в кино

Фото: предоставлено Сосницким литературно-мемориальным музеем Александра Довженко

Режиссер Александр Довженко родился 10 сентября 1894-го в крестьянской семье на хуторе Вьюнище - теперь в пределах райцентра Сосница Черниговской области.

"В наших родителей Петра Семеновича и Дарьи Ермолаевна было четырнадцать детей, - вспоминала Полина Довженко. - Четверо старших - Ваня, Сережа, Лаврентий и Василько - умерли в один день от эпидемии. Четыре гроба подряд! Мать, похоронившая вместе четырех первых детей, поседела, хотя ей не было еще и тридцати лет. Юными в двадцать лет умерли Аврам, Анна и Андрей, а другие - Гриша, Коля, Кулина, Паша, Мотря - еще детьми. Остались только я и Сашко".

После Сосницкой приходской школы его причисляют к тамошнему 4-классному училищу. Учится на "отлично", больше всего любит черчение и рисование. В 1911-м вступает в учительский институт в Глухове - сейчас райцентр Сумской области. Зарабатывает на жизнь репетиторством.

Автор: предоставлено Сосницким литературно-мемориальным музеем Александра Довженко Александр Довженко (стоит третий слева) среди участников театральной постановки в Соснице

После окончания института становится учителем Житомирского смешанного вышеначального училища. Преподает физику, естествознание, историю, географию и гимнастику. Влюбляется в учительницу Варвару Крылову, живут в гражданском браке. В 1917-м начинает преподавать в Седьмом вышеначальным училище в Киеве, становится слушателем коммерческого института. Записывается в воины 3-го Сердюцкого полка украинской армии, который участвовал в подавлении восстания на заводе "Арсенал" в Киеве.

В конце 1919-го Волынский губернский ЧК арестовывает как подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу армии УНР. Освобождают через 2 недели. Варвара Крылова едет за границу с белогвардейским офицером. Когда приходят польские войска, то берут Александра Довженко в плен. Требуют, чтобы рассказал о расположении войск большевиков. Подвергают условному расстрелу, во время которого он убегает.

В следующем году Александр Довженко занимает должность секретаря губернского отдела народного образования в Киеве, заведует отделом искусств и выполняет обязанности комиссара театра имени Тараса Шевченко. Начинает работать в Наркомате иностранных дел УССР, направляют в представительство в Варшаве. Занимается обменом военнопленными. Создает альбом шаржей "Ряба книга". С 1922-го работает секретарем консульского отдела Торгового представительства УССР в Берлине. Там вступает в частное художественное училище профессора Вилли Еккеля. Встречает Варвару Крылову и женится.

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В 1923-м возвращается в Харьков. Ведомство хочет отправить в представительство в Кабул, Афганистан, но Александр Довженко отказывается из-за болезни жены. Становится иллюстратором газеты "Известия ВУЦИК", сотрудничает с газетами "Крестьянская правда", "Литература. Наука. Искусство", оформляет альманах "Плуг", "Литературные улыбки" Остапа Вишни.

"Я просидел ночь в своей мастерской и подвел итоги жизни. Утром взял палку, чемодан и уехал в Одессу, чтобы больше никогда не возвращаться в свою квартиру. Я оставил в ней все свои полотна, весь инвентарь. Стоял на берегу Черного моря - как голый. Был человеком 32 лет, которой надо начинать все сначала", - писал в "Автобиографии" Александр Довженко о начале работы на Одесской кинофабрике в 1926-м.

Автор: предоставлено Сосницким литературно-мемориальным музеем Александра Довженко На съемках

Жена узнает о любви Александра Довженко к актрисе Юлии Солнцевой и уходит от него, просит только носить фамилию Довженко. Болеет туберкулезом костей и не хочет быть обузой. Поселяется в селе Демидов - теперь Вышгородский район Киевской области. Мужчина перебирается работать на Киевскую киностудию. Пара переписывается и встречается. В 1933-м Варвара Довженко рождает Вадима. Его считают сыном Александра Довженко. Они подобны внешне, но не общаются. До конца жизни режиссер живет с Юлией Солнцевой.

В течение 1927-1930-х снял свои лучшие фильмы - "Сумка дипкурьера", "Арсенал", "Звенигора" и "Земля". После последнего начали обвинять Довженко в "пренебрежении освещением классовой борьбы, пантеизме и биологизме, в защите кулаков и воспевании печали о прошлом". С тех пор он был вынужден выживать в поставленных властью рамках.

Больше об Александре Довженко читайте в журнале "Країна" от 12 сентября 2019 года.

8 апреля 1930-го на экраны вышел фильм Александра Довженко "Земля". Режиссер показал жизнь крестьян, их отношение к коллективизации. В "Земле" появилась первая в советском художественном кино обнаженная сцена. В ней должна была сыграть деревенская девушка Мария Мацюня. Родители не разрешили ей этого. Вместо Мацюни играла вторая жена Довженко Юлия Солнцева. Она сыграла эпизод, в котором голая женщина, узнав о смерти мужа, в истерике мечется по комнате.