Ученый изобрел азбуку и назвал своим именем

Изобретение Морзе - телеграф быстро стал популярным. Фото: History Real Future

Американец Сэмюэл Морзе 4 сентября 1837-го разработал электромеханический телеграфный аппарат для передачи и приема сообщений с помощью тире и точек - азбуку Морзе.

Азбука Морзе является первым цифровым способом передачи информации. То Морзе возвращался из Европы в США на корабле и стал случайным свидетелем разговора двух пассажиров о электромагнетизм. Она и натолкнула Морзе на идею о телеграф впервые. Принцип его действия был прост: если не течет ток, карандаш чертит прямую линию. Когда ток поступает, маятник отклоняется и на линии возникают обострения.

Ключ или "молоток" служил для смыкания и размыкания электрической цепи. Автоматический приемник записывал сигналы, подаваемые ключом. Импульсы тока определенной продолжительности заставляли колебаться электромагнитное перо, воспроизводит "точки" и "тире" на бумажной ленте пером или выдавливали сигналы, или наносили их чернилами. Неудобство телеграфа Морзе заключалась в том, что его код могли расшифровать только специалисты. Простым людям он был непонятен.

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Морзе разработал названную в его честь азбуку. Нужно было только отправить данные, состоящие из трех различных сигналов: короткий, длинный, пауза. Конгресс США дает $30 тыс. Сигнал пускают по линиям электропередач. На каждом конце проволоки установлены приборы для передачи и приема. Само сообщение - это набор длинных и коротких звуков. На письме их обозначают точками и тире. Каждая комбинация соответствует определенной букве или разделительном знака.

Система быстро приобрела популярность. Сэмюэл Морзе разбогател. Телеграф и радиотелеграф первоначально использовали азбуку Морзе. Позже стали применяться код Бодо и ASCII, которые удобны для автоматизации. Существует по меньшей мере два варианта азбуки Морзе на украинском языке, которые незначительно отличаются.

7 мая 1895 физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, прототип радио. В конце 19 в. многие из тогдашних ученых работал над идеей создания радио.