Ученые показали, что внутри древней мумии

Мумию кота возрастом 2500 лет изучили с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности.

В Национальном институте превентивных археологических исследований показали, что внутри мумии, сообщает Le Figaro.

Для исследования специалисты провели рентгеновское сканирование мумии.

Полученные данные ученые обработали с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности, создав 3D-реконструкцию мумии.

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Автор: Musee des beaux-arts de Rennes Показали, что внутри мумии кота

Оказалось, что 2500-летняя мумия содержит в себе останки сразу нескольких кошек. Специалисты обнаружили три хвоста и пять задних лап. Голова одного из животных была заменена текстильной куклой.

В Луксоре, Египет, открыли 30 гробниц с мумиями. Открытие стало крупнейшим за 100 лет, говорит генеральный секретарь высшего совета по древностям Египта Мостафа Вазири.