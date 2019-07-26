Ученые наткнулись на следы неизвестной цивилизации

Археологи обнаружили в Эквадоре в Южной Америке остатки керамической посуды неизвестной цивилизации. Они датируются 4640 - 4460 гг. до н.э. В этот период на территории страны проживали представители культуры Вальдивия, но сосуд не принадлежит им.



Вальдивийська керамика имела совсем другую форму и узоры. Представители изготавливали всемирно известные керамические фигуры, которые являются одним из символов Эквадора. Новую находку сравнили со всеми имеющимися фрагментами керамики южноамериканских культур и не обнаружили никаких тождеств, пишет Вальдивийська керамика имела совсем другую форму и узоры. Представители изготавливали всемирно известные керамические фигуры, которые являются одним из символов Эквадора. Новую находку сравнили со всеми имеющимися фрагментами керамики южноамериканских культур и не обнаружили никаких тождеств, пишет EurekAlert!

Автор: eurekalert.org В Эквадоре нашли керамику неизвестной цивилизации



Вероятно исследователи открыли новую археологическую культуру, которая существовала одновременно с вальдивийской на тихоокеанском побережье Эквадора.

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"Массовое появление глиняной посуды было техническим прорывом, связанным со многими аспектами человеческой жизни и уровнем экономического развития. Керамические сосуды, принадлежащих к разным культурам, разработанные одновременно, подтверждают то, что наши предки развивались с точки зрения культурного разнообразия. Интересно, что, несмотря на различные векторы развития человека - в технике мы двигались в одном направлении", - сказал руководитель экспедиции археолог Александр Попов.

Археологическая культура - совокупность расположенных на определенной территории вещественных памятников, которые датируются одним отрезком времени и имеют общие признаки.

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