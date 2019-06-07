Раскрыли тайну исчезновения древней цивилизации

Автор: Пикабу Ангкор-Ват: разгадали тайну кхмерской цивилизации

Археологи провели новые раскопки в пределах крупнейшего храмового комплекса кхмерской цивилизации Ангкор-Вата в Камбодже. Храм был построен в самом сердце столицы в период расцвета цивилизации.

Вокруг храма обнаружили древние курганы. Также нашли остатки пищи, керамику, и терракотовые статуэтки.

Радиоуглеродный анализ показал, что территория вокруг храма была заселена в XI в. что на столетие раньше чем был построен сам храм. Впоследствии, следы человеческой деятельности исчезают вплоть до начала XV в. Поселения вокруг Ангкор-Вата были заброшены, но не сам храм, сообщают Цікавості.

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Считалось, что окрестности Ангкора были заселены в период, когда кхмерское государство была разграблено тайским государством Аютия. Однако анализируя новые археологические памятники ученые университета Орегона, США пришли к выводу, что кхмеры не были уничтожены и разграблены Аютами. Ангкорская империя переживала период острого хозяйственного упадка. Именно поэтому ее народ вынужден был адаптироваться к новым условиям покидая столицу.

Камбуджадеша - кхмерский империя, существовавшая в IX - XIII вв. с центром в Ангкоре. Расцвета достигла в XII в. владела территориями современных Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Таиланда.

Французский путешественник Анри Муо обнаружил в джунглях Камбоджи 22 января 1861 года храмовый комплекс Ангкор-Ват, построенный в XII веке во времена короля Сурьявармана II. Ангкор-Ват дословно переводится как Город-Храм. Храм - сначала индуистский, затем буддийский храмовый комплекс 12 века в Камбодже. Ангкор-Ват является крупнейшей культовым сооружением и одним из важнейших археологических памятников мира. Это колоссальное сооружение посвящена богу Вишну, которого уважают в Камбодже. Ангкор-Ват строился сверху вниз. Сначала насыпали гору земли с вырытого вокруг территории храма огромного рва. Затем с помощью слонов поднимали на вершину каменные блоки, а землю срывали.