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пятница, 28 мая 2021 10:40

Ученые ломают голову: показали старинные вещи неизвестного назначения
6

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Показали находки из музейной коллекции УСАН
Фото: facebook.com/tamara.skrypka
Показали находки из музейной коллекции УСАН
Показали находки из музейной коллекции УСАН
Показали находки из музейной коллекции УСАН
Показали находки из музейной коллекции УСАН

Опубликовали фото коллекции неидентифицированных римских предметов из музея Украинской свободной академии наук в США.

Артефакты обнаружили во время археологических раскопок в Украине, написала в Facebook Тамара Скрипка.

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"Ничего конкретного. Беспаспортные вещи римских времен. В основном, но не уверен, что исключительно. Неизвестно откуда", - прокомментировал собрание археолог Евгений Синица.

В Одесском археологическом музее издали каталог уникальных скифских монет "Электровые монеты Кизика". Издание приурочили к 196-летию со времени основания учреждения. В каталоге собрали и систематизировали всю информацию о скифских монетах из тематической коллекции музея.

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