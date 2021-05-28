Ученые ломают голову: показали старинные вещи неизвестного назначения

Фото: facebook.com/tamara.skrypka

Опубликовали фото коллекции неидентифицированных римских предметов из музея Украинской свободной академии наук в США.

Артефакты обнаружили во время археологических раскопок в Украине, написала в Facebook Тамара Скрипка.

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"Ничего конкретного. Беспаспортные вещи римских времен. В основном, но не уверен, что исключительно. Неизвестно откуда", - прокомментировал собрание археолог Евгений Синица.

В Одесском археологическом музее издали каталог уникальных скифских монет "Электровые монеты Кизика". Издание приурочили к 196-летию со времени основания учреждения. В каталоге собрали и систематизировали всю информацию о скифских монетах из тематической коллекции музея.