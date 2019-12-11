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среда, 11 декабря 2019 12:51

Убила мать - детей выдали за жертв украинских воинов

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Убила мать - детей выдали за жертв украинских воинов
Всего было 3 варианта фотографии, последний представили, как "венчики" украинских националистов Фото: wikipedia

Сумасшедшая цыганка Марианна Долинская убила собственных детей и повесила их на дереве в поселке возле города Радом 11 декабря 1923-го. Поляки использовали фото в качестве доказательств преступлений УПА на территории Польши.

Преступление женщина совершила от безысходности и голода. Мужа арестовали за кражу, а местная община отказала ей в поддержке. Тогда получила психическое расстройство и решила, что только так сможет спасти детей.

На следующий день после убийства, Марианна Долинская пришла в полицейский участок Радома и призналась в содеянном. Полицейский сделал несколько фото, а Марианну арестовали и доставили в психиатрическую больницу. Больная впадала в ступор на несколько дней и пыталась нанести себе ранения. Она умерла в 1928-м и была похоронена на кладбище больницы.

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Снимки преступления были опубликованы несколько раз. По неизвестным причинам, последний вариант фотографии повешенных детей польские исследователи использовали для обвинения бойцов Украинской повстанческой армии, позже дивизии СС Галичина. Низывали это "венками" украинских националистов, указывая на "колючую проволоку", которой были обвязаны дети. На самом деле проволока оказалась царапинами на фотографии. Также в их трудах место совершения преступлений постоянно менялось.

С 2003 - 2008-й было открыто несколько памятников в память о зверствах в виде соответствующего каменного рельефа. Впоследствии их все демонтировали.

Историк Григорий Куприянович считает, что в Польше люблинский воевода Пшемыслав Чарнек начал антиукраинской облаву. Она подобна националистическим преследованиям в 1920-1930-х.

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Дата
11
декабря

Убила мать - детей выдали за жертв украинских воинов

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