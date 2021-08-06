Убийцу сожительницы казнили на электрическом стуле

Электрический стул, на котором 6 августа 1890 был казнен Уильям Кеммлер. ФОТО: jnsm.com.ua

6 августа 1890 года в нью-йоркской тюрьме Оберн казнили 30-летнего Уильяма Кеммлера. Он из-за ревности зарубил насмерть топором сожительницу. Кеммлер стал первым, кого убили на электрическом стуле. Через 20 лет этот вид казни стал самым распространенным, заменив повешение в большинстве штатов Востока и Юга США.

В день казни к телу Кеммлера на 17 с. приложили напряжение 1030 В. На нем загорелась одежда и обожглась кожа, но он только потерял сознание. Преступника убил второй разряд в 2000 В, который прикладывался в течение 2 мин. до тех пор, пока не начало дымиться тело.

Инженер и противник электрического стула Джордж Вестингауз прокомментировал казнь словами: "Топором бы у них получилось лучше". Один из присутствующих репортеров также отметил, что зрелище было ужаснее повешенья. Зато дантист Альберт Саутвик, который случайно стал автором идеи такого способа казни, заявил: "С сегодняшнего дня мы можем утверждать, что действительно живем в цивилизованном государстве".

В 1897 году использование электрического стула позволили в штате Огайо, через три года - в Массачусетсе, через шесть - в Нью-Джерси.

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Первым палачом, что выполнил казнь на электрическом стуле, стал Эдвин Дэвис. К 1914 году в нью-йоркской тюрьме Оберн он казнил 240 человек, включая первую женщину и анархиста Леона Чолгоша, убийцу 25-го президента США Уильяма МакКинли.

С началом применения смертельных инъекций в середине 1980-х использовать электрический стул стали все реже.

Создание электрического стула связывается с именем Томаса Эдисона. В 1880-х в США Эдисон, который организовал первую систему электроснабжения на постоянном токе, активно конкурировал с новыми системами электроснабжения на базе переменного тока. Эти события получили название войны токов. Эдисон убеждал потребителей в недостатках системы конкурентов, пропагандировал опасность таких систем, проводя, в том числе, публичные опыты по умерщвлению животных переменным током.