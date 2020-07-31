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пятница, 31 июля 2020 16:27

У замка нашли поселение трипольцев

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В селе Подзамочек Бучацкого района на Тернопольщине во время раскопок на территории замка обнаружили поселение трипольской культуры. Археологи раскопали печь, керамику и посуду.

"С 27 по 30 июля на территории замка проходили раскопки у юго-восточной стены. Обнаружили поселение трипольской культуры, печь, много остатков кафеля, керамики и тонкостенных бокалов. Также расчищен фундамент дворца", - говорится в сообщении на странице Национального заповедника "Замки Тернопольщины".

Автор: Национальный заповедник "Замки Тернопольщины"
  Археологи раскопали печь, керамику и посуду.
Археологи раскопали печь, керамику и посуду.

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Подзамочок-замок - фортификационное сооружение бастионного типа, памятник архитектуры национального значения. Входит в состав Национального заповедника "Замки Тернопольщины". До сегодняшнего дня сохранились высокие стены, массивная арка южного въезда; есть остатки башен, земельного вала, развалины помещений.

Автор: Национальный заповедник "Замки Тернопольщины"
  Археологи раскопали печь, керамику и посуду.
Археологи раскопали печь, керамику и посуду.

В краеведческом музее в Маневичах Волынской обл. выставили на обозрение давнюю лодку. Лодка вытесана из цельного бревна в 1223-1295 годах. Она имеет длину 12,2 м.

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Дата
31
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