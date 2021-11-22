"У меня СПИД": звездный певец сделал шокирующее заявление и скончался

45-летний вокалист группы Queen скончался от СПИДа. Фото: https://weheartit.com

Английский певец Фредди Меркьюри 23 ноября 1991-го сделал заявление в печати, что он болеет СПИДом. На следующий день 45-летний вокалист группы Queen скончался.

Фаррух Бульсар родился 5 сентября в Занзибаре. Его отец работал бухгалтером в Британском правительстве. С детства петь в школьном хоре и играл на пианино. Когда в стране начались беспорядки, семья направилась в Англию. 17-летний Фаррух поступил в политехническую школу и параллельно искал музыкальную группу. Голос парня отличался необычайной красотой и широким диапазоном. В 1970-м начал петь в группе Sour Milk Sea в Оксфорде и сменил название группы на Queen, а свое имя фамилию – на Фредди Меркьюри. Он написал знаменитые хиты для группы - Killer Queen и Bohemian Rhapsody, которие месяцами держались на вершине британского хит-парада.

В 1980-м Фредди сменил имидж – сделал короткую стрижку и отрастил усы. Со знакомой девушкой Мэри Остин прожил вместе семь лет. В конце концов Фредди признался ей, что он бисексуал и предложил остаться друзьями. Меркьюри и Queen собирали стадионы по всему миру. Дали около 700 концертов в разных странах. Сыграли на благотворительном концерте Live Aid на стадионе Уэмбли. Его транслировало телевидение, смотрело более миллиарда человек. В следующем году Queen сыграл за "железным занавесом – собрали в коммунистическом в Будапеште аудиторию в более чем 80 тыс.

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В особняке Меркьюри часто были вечеринки с выпивкой, наркотиками, проститутками обоих полов. О СПИДе впервые заговорили в США в 1978-м. Тогда врачи у мужчин-гомосексуалистов и наркоманов зафиксировали странные симптомы неизвестной болезни, похожей на рак и тяжелый грипп. В Лондоне болезнь так же быстро распространялась. В 1987 году принцесса Диана открыла первое отделение для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов больницы в Лондоне.

В том же году Фредди Меркьюри получил положительный тест на ВИЧ-инфекцию. Это не помешало ему громко отпраздновать свой 41-й день рождения. В отель на острове Ибица пригласили более 700 гостей, а торт испекли в форме Собора Святого семейства в Барселоне. Фредди решил работать в студии, чтобы записать песни, которые ему хотелось донести до любителей. Этого материала хватило на три сольных альбома. Два из них вышли еще при жизни. Альбом "Barcelona" он записал вместе с оперной примой Монсеррат Кабалье.

Через три года ВИЧ перешел в СПИД. Больной уже не выходил из имения в западном Лондоне. Джим Гаттон, партнер, с которым он жил на протяжении последних шести лет, ухаживал за ним все время. Имущество и права на песни завещал Мэри Остин, родителям и сестре. Умер 23 ноября. Хоронили Меркьюри по обряду религии зороастризма, которую исповедовали его родители. Церемония длилась всего 25 мин – гроб с телом накрыли белым шелковым полотном, сверху уложили красную розу. Затем останки кремировали. По завещанию, Мэри Остин похоронила прах в неизвестном месте.

В Лондоне и Филадельфии 13 июля 1985 одновременно прошли концерты Live Aid для помощи голодным в Африке. Организатором мероприятия был лидер группы Boomtown Rats Боб Гелдоф, сумевший привлечь для участия таких звезд, как Мик Джаггер, Мадонна, Тина Тернер, Пол Маккартни, Дэвид Бови, Боб Дилан.