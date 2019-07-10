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среда, 10 июля 2019 10:27

У контрабандистов изъяли ценную статуэтку

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Автор: thehistoryblog.com
  Полиция изъяла давнюю статуэтку Гекаты у контрабандистов в Турции
Полиция изъяла давнюю статуэтку Гекаты у контрабандистов в Турции

Полиция изъяла у контрабандистов провинции Денизли, Турция мраморную статуэтку римской эпохи - Гекату. Подразделения правоохранителей по противодействию контрабанде обыскивали автомобили в одном из которых и нашли ее.

Геката считалась защитным божеством, опекуном ворот и перекрестков. В других культах - богиней луны, властителькой призраков, чудовищ и колдовства. Часто изображалась с двойными факелами и тремя головами. Письменное описание такой статуэтки предоставил древнегреческий географ Павсаний в работе "Описание Греции" там указывал что первую подобную вещь создал скульптор Алкамен в V в. до н.э., сообщает The History Blog.

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Культ Гекаты широко распространялся во Фракии и Анатолии, современная Турция. Возможно, он возник там и распространился позже Грецией и Римом. Особое значение божеству предоставляли в древней Византии и ее столице - Константинополе, теперь город Стамбул.

Конфискованная статуя сейчас находится в руках археологов областного музея, который будет изучать ее в дальнейшем.

Большой дом нашли под водой в греческой заливе Ампелакия.

Археологи знали о существовании структуры, так как ее контур можно было разглядеть во время отлива.

Ученые использовали новые методы, чтобы исследовать воды вокруг острова Саламин, на котором существовали древние поселения. Это позволило им полностью раскопать большое сооружение на западе залива Ампелакия.

На дне нашли сооружение длиной 15 м. Оно могло быть одним из главных общественных зданий в этом районе.

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