У контрабандистов изъяли ценную статуэтку

Полиция изъяла у контрабандистов провинции Денизли, Турция мраморную статуэтку римской эпохи - Гекату. Подразделения правоохранителей по противодействию контрабанде обыскивали автомобили в одном из которых и нашли ее.

Геката считалась защитным божеством, опекуном ворот и перекрестков. В других культах - богиней луны, властителькой призраков, чудовищ и колдовства. Часто изображалась с двойными факелами и тремя головами. Письменное описание такой статуэтки предоставил древнегреческий географ Павсаний в работе "Описание Греции" там указывал что первую подобную вещь создал скульптор Алкамен в V в. до н.э., сообщает The History Blog.