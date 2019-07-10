У контрабандистов изъяли ценную статуэтку

Геката считалась защитным божеством, опекуном ворот и перекрестков. В других культах - богиней луны, властителькой призраков, чудовищ и колдовства. Часто изображалась с двойными факелами и тремя головами. Письменное описание такой статуэтки предоставил древнегреческий географ Павсаний в работе "Описание Греции" там указывал что первую подобную вещь создал скульптор Алкамен в V в. до н.э., сообщает The History Blog.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во время реставрации Черной каменицы нашли артефакты XVIII в
Конфискованная статуя сейчас находится в руках археологов областного музея, который будет изучать ее в дальнейшем.
Большой дом нашли под водой в греческой заливе Ампелакия.
Археологи знали о существовании структуры, так как ее контур можно было разглядеть во время отлива.
Ученые использовали новые методы, чтобы исследовать воды вокруг острова Саламин, на котором существовали древние поселения. Это позволило им полностью раскопать большое сооружение на западе залива Ампелакия.
На дне нашли сооружение длиной 15 м. Оно могло быть одним из главных общественных зданий в этом районе.
Комментарии