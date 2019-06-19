На дне моря нашли античное здание

В Греции обнаружили здание со статуями. Фото: Maraba

Большой дом нашли под водой в греческой заливе Ампелакия.

Археологи знали о существовании структуры, так как ее контур можно было разглядеть во время отлива, сообщает Ancient-origins.net.

Ученые использовали новые методы, чтобы исследовать воды вокруг острова Саламин, на котором существовали древние поселения. Это позволило им полностью раскопать большое сооружение на западе залива Ампелакия.

На дне нашли сооружение длиной 15 м. Оно могло быть одним из главных общественных зданий в этом районе.

Исследователи обнаружили керамику, плинтуса и колонны здания. Из грязи вытащили фрагменты ручек амфор.

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Обнаружили голову статуи, которая изображала атлета или бога Гермеса. Это первый подобный артефакт, найденный на этом участке.

Ученые обнаружили на юге Греции античный город. Местным археологам удалось раскопать город. Ученые считают, что оно появилось через 3 тыс. лет после окончания Троянской войны.