У киевского горсовета заменили государственный флаг

Сине-желтый флаг взвился в Киеве возле горсовета 24 июля 1990-го. Для поднятия полотнища собрался многотысячный митинг.

Сначала флаг торжественно освятил в Софийском соборе архимандрит Украинской автокефальной православной церкви Владимир Романюк.

Некоторое время на общественном уровне столица отмечала этот день, как День флага.

Впоследствии постановлениями Верховной Рады от 18 сентября 1991 года "О флаге Украины" и от 28 января 1992 года "О Государственном флаге Украины" национальному флагу предоставили статус официального в Украине.

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Киев стал девятым городом среди областных центров, в котором был официально поднят флаг. Вопрос украинского флага в Киеве постоянно откладывался из-за сопротивления коммунистов. Их было большинство. "Решали, как картофелем обеспечить и разрешать ли выездную торговлю. Таким занимались. Реально Киевсовет проявил себя 24 июля, когда подняли над городом сине-желтый флаг", - вспоминал тогдашний исполняющий обязанности председателя Киевсовета Александр Мосиюк. Тогда в поддержку акции на Софийскую площадь вышло около 100 тыс. человек