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вторник, 24 июля 2018 16:33

С саблями и самопалами - у Киевсовета подняли украинский флаг
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Сине-желтый флаг у Киевского горсовета впервые подняли 24 июля 1990 года. Произошло это в 19:00 под пение "Ще не вмерла Украина". Принесли его мужчины в казацком наряде, с саблями и самопалами.

Поднятие украинского флага над Киевом в 1990 году превратилось в масштабную политическую акцию
Фото: Радио Свобода
Поднятие украинского флага над Киевом в 1990 году превратилось в масштабную политическую акцию
Поднятие украинского флага над Киевом в 1990 году превратилось в масштабную политическую акцию
Поднятие украинского флага над Киевом в 1990 году превратилось в масштабную политическую акцию
Поднятие украинского флага над Киевом в 1990 году превратилось в масштабную политическую акцию

Киев стал девятым городом среди областных центров, в котором был официально поднят флаг. Вопрос украинского флага в Киеве постоянно откладывался из-за сопротивления коммунистов. Их было большинство.

"Решали, как картофелем обеспечить и разрешать ли выездную торговлю. Таким занимались. Реально Киевсовет проявил себя 24 июля, когда подняли над городом сине-желтый флаг", - вспоминал тогдашний исполняющий обязанности председателя Киевсовета Александр Мосиюк.

Тогда в поддержку акции на Софийскую площадь вышло около 100 тыс. человек, пишет "Радио Свобода".

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Сине-желтый флаг освятили украинские епископы греко-католической и православной церквей. Тогда он поплыл по Крещатику. Впереди шли ребята-киевляне в красивых казачьих костюмах с саблями и самопалами. Авангард колонны вместе с флагом охраняли галицкие сечевые стрельцы. Движение по Крещатику остановили, и мы подошли к Киевсовету. Наши люди организованно расступились. Без проблем подошли к флагштоку и крепко привязали освященный флаг к металлическому канату.Там собрался уже 200-тысячный митинг граждан Украины. Мы торжественно подняли первый сине-желтый флаг над Киевом. На высоте флаг развернулся под чистым синим небом, символизируя мощный прогресс молодого государства Украина", - вспоминает в своей книге "Прапори над Україною" Олег Карелин.

29 марта 1990 года Тернопольский городской совет принял постановление "О национальной символике".

Ним в Тернополе восстановили украинскую национальную символику - сине-желтый флаг, герб - тризуб и исполнение гимна "Ще не вмерла Україна".

Ткань для флага передали из Словакии выходцы из Украины - поэт Ярослав Павуляк и его друзья.

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Дата
24
июля

С саблями и самопалами - у Киевсовета подняли украинский флаг

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