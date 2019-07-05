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&quot;У церквей Московского патриархата много старых и нищих. В автокефальной - молодежь&quot; - как дочь гетмана Скоропадского посетила Украину
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пятница, 05 июля 2019 13:29

"У церквей Московского патриархата много старых и нищих. В автокефальной - молодежь" - как дочь гетмана Скоропадского посетила Украину
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Портрет Богдана Хмельницкого работы Ольги Мордвиновой передала Елена Скоропадская Музея гетманства в Киеве в 2004-м
Фото: uk.wikipedia.org
Портрет Павла Полуботка работы Ольги Мордвиновой передала Елена Скоропадская Музея гетманства в Киеве в 2004-м
Портрет Петра Дорошенко работы Ольги Мордвиновой передала Елена Скоропадская Музея гетманства в Киеве в 2004-м
Портрет Ивана Самойловича работы Ольги Мордвиновой передала Елена Скоропадская Музея гетманства в Киеве в 2004-м
Портрет Данила Апостола работы Ольги Мордвиновой передала Елена Скоропадская Музея гетманства в Киеве в 2004-м

Младшая дочь гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского Елена Отт-Скоропадская родилась 5 июля 1919-го в Берлине, Германия.

Работала секретаршей в туристическом бюро и в научном обществе имени Макса Планка. 1944 года вышла замуж за немца швейцарского происхождения Герда Гиндера. После смерти мужа и отца в ходе бомбардировки Германии войсками союзников переезжает в Швейцарию.

1948 выходит замуж за жителя Цюриха Людвига Отта. Впоследствии мужчина возглавит крупное швейцарское издательство Tages-Anzaiger - Табло дня. В 1975 году после смерти сестры Елизаветы, возглавляет Союз гетманцев-государственников.

"Представлять гетманское движение для нее было неожиданностью. - отметила в интервью Общественного Радио юрист Юлия Седик. - Она очень любила жизнь, была очень независимым человеком. Общественная деятельность ее догнала. Так сложилось исторически".

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11 октября 1991-го в 2.50 самолет Austrian Airways вылетает из Цюриха в Швейцарии. После нескольких часов полета входит в воздушное пространство Украины.

"Что бы произошло если бы разбился наш самолет, - думает госпожа Елена. - Я бы умерла в Украине".

Самолет садится в Борисполе. Елена вспоминает, что началась длинная бюрократия. Сначала одна очередь и заполнение бумаг, потом другая. Наконец, после бюрократической волокиты Елену и мужа Людвига выпускают из самолета. Женщину встречают представители академии наук с цветами.

Показывают Киев, посещают все места связаные с Павлом Скоропадским. Большое впечатление на Елену производит Бабий Яр и Андреевский спуск.

"Возле Андреевской церкви играл и пел бандурист. Я не выдержала и начала плакать", - вспоминает Елена.

В течение всего пребывания в Киеве Елена знакомится с многочисленными учеными и студентами. Рассказывает им сведения о судьбе отца и семьи. Студенты говорят, что им прививали совсем другие взгляды на деятельность гетмана.

Автор: Из частного архива Вячеслава Полятинчука h.ua
  Елена Отт-Скоропадская на местности Каменец-Подольской крепости, 31 мая 1993 г.
Елена Отт-Скоропадская на местности Каменец-Подольской крепости, 31 мая 1993 г.

Елена и Людвиг решают посетить родственные для женщины места. Сначала едут в Тростянец, Черниговской области. Там расположен большой парк деда Елены Ивана Скоропадского. И ныне там стоит памятник со словами хозяина:

"Дорогой прохожий! Сад, в котором ты гуляешь, насаженный мной, он служил мне утешением в моей жизни: если ты заметишь беспорядок, что ведет к уничтожению его, то ты скажи об этом хозяину сада, ты сделаешь доброе дело".

В Чернигове заказывают панихиду по семье. Гетманша подмечает, что в церкви Московского патриархата много старых и нищих. В автокефальной - наоборот, молодежь.

Впоследствии едут в Глухов - давнюю гетманскую столицу. Там хотят увидеть Гамалиевский монастырь построенный женой гетмана Левобережной Украины Ивана Скоропадского (1708 - 1721) Настей Маркевич. Оказывается монастыря уже давно не существует. Теперь там тюрьма.

"Директор говорил очень таинственно об этой тюрьме Видно было, что боялся в это дело вмешиваться", - вспоминает Елена.

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Также посещают бывшие родовые имения в селах Полошки и Волокитно, Сумской области. На месте бывшего имения Скоропадских находится "Дом культуры". От имения осталась только старая конюшня.

С 1992 Елена ежегодно посещала Украину. Направляла свои усилия на распространение информации о судьбе своего отца.

Посещает научные конференции. Знакомится с директором музея гетманства в Киеве Галиной Яровой. В 1998-м передает семейные фотографии, одежду и личные письма фондам музея. 2004 года в столичном Доме ученых Елена Скоропадская представила свои воспоминания "Последняя из рода Скоропадских". Подарила музею 5 гетманских портретов в исполнении Ольги Мордвиновой и бронзовый бюст гетмана Павла Скоропадского.

В 2008 году Елена и Людвиг переехали в пансион для пожилых людей под Цюрихом. Требовали медицинского наблюдения в связи с почтенным возрастом. Умерла последняя дочь гетмана Павла Скоропадского 4 июля 2014-го.

"Мои мысли все время идут на Украину, - писала Елена Отт-Скоропадская украинскому историку Павлу Гаю-Нижнику. - Дай Бог ей скорее выйти на хороший путь. Я глубоко верю в то, что наш край находится в переходном периоде и Украина построит свое прочное независимое Государство ".

5 портретов из усадьбы Павла Скоропадского в Берлине привезла его дочь Елена в Украину в 2004-ом. Передала их в Музей гетманства в Киеве. Картины по заказу гетмана нарисовала Ольга Мордвинова в 1920 году. На них изображены Богдан Хмельницкий, Петр Дорошенко, Даниил Апостол, Павел Полуботок и Иван Самойлович. Тому же учреждению Елена Отто-Скоропадская передала семейный архив.

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Дата
05
июля

"У церквей Московского патриархата много старых и нищих. В автокефальной - молодежь" - как дочь гетмана Скоропадского посетила Украину

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