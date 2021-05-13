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четверг, 13 мая 2021 01:13

У центрі міста відкопали фрагмент оборонного муру

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У центрі міста відкопали фрагмент оборонного муру
Во Львове нашли фрагмент древней стены. Фото: tvoemisto.tv

Во Львове во время раскопок на площади Колиивщины нашли фрагмент оборонительной стены XIV в.

"Это остатки Высокой стены, оборонной стены средневекового Львова, которая была построена в XIV в. Это была первая линия обороны города. В общем Львов имел три линии обороны, которые постепенно строили. Поэтому самым старым оборонительным сооружением сути является Высокая стена", - сказал руководитель археологических работ и сотрудник спасательной археологической службы Николай Шницар, передает Tvoemisto.tv.

Фрагменты этой стены уже находили. Она проходит по современной улице Братьев Рогатинцев, пересекает площадь Мицкевича и проспект Свободы, поворачивает на улицу Театральную, Леси Украинки, а оттуда на Подвальную.

"Мы его исследовали и локализовали уже по улице Леси Украинки еще в 2012 году. Сейчас там есть отметка этого места брусчаткой. Правда она так сделано, что люди, котоорые там не работали, не поймут этого. Расположение стены протрассировано от улицы Подвальной до Театральной", - рассказал Шницар.

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Остатки оборонительной стены на площади Колиивщины планируют обозначить в мощении улицы другим цветом или формой брусчатки.

На площади Колиивщины в центре Львова откопали остатки колодца 1844 года. Старинную колодец нашли у ее современной имитации. Фундамент колодца хорошо сохранился.

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