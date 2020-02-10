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пятница, 14 февраля 2020 08:20

"Твой Валентин": откуда пошла традиция посылать открытки

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&quot;Твой Валентин&quot;: откуда пошла традиция посылать открытки
 496 года римский папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина. Фото: flickr.com

По приказу императора Клавдия II 14 февраля 269-го отрубили голову римскому священнику Валентину. Перед казнью оставил для любимой письмо с подписью "Твой Валентин". Через двести лет Валентина провозгласили святым.

Святой великомученик Валентин родился в третьем веке нашей эры. В те времена римский император Юлий Клавдий ІІ запрещал своим воинам жениться, но молодой священник Валентин тайно венчал влюбленных. Его арестовали, но за решеткой он влюбился в дочь тюремщика Юлию. Девушка была слепа, но священник исцелил ее.

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За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своих чувствах, и подписал его "Твой Валентин". Прочитано оно было уже после казни. Отсюда и пошла традиция отправлять открытки-валентинки. Мученика казнили 14 февраля 269 года. А через двести лет Валентина провозгласили святым. А в 496 году римский папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

С 1969 года в результате реформы богослужения святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви вместе с прочими святыми, сведения о жизни которых недостоверны.

Однако традиция дарить в этот день "валентинки" и подарки сохранилась. Обычай обмениваться в этот день открытками с любовными посланиями возник в XIV-XV веках в Англии и Франции, а в ХIХ и ХХ веках стал чрезвычайно популярным в США.

В Будапеште привезли из США 6 января 1978 национальную святыню - корону Иштвана Святого, первого короля-христианина. В 1945 году корона была вывезена в Австрию, с 1951 года находилась в США на временном хранении.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
14
февраля

"Твой Валентин": откуда пошла традиция посылать открытки

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