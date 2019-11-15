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пятница, 15 ноября 2019 20:07

"Твое окно в этот день не останется пустым" - ко Дню памяти жертв Голодомора создали видео

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&quot;Твое окно в этот день не останется пустым&quot; - ко Дню памяти жертв Голодомора создали видео
Видео призывает вспомнить умерших. Фото: pplus.in.ua

Создали социальный видеоролик ко Дню памяти жертв Голодомора.

"Твое окно в этот день не останется пустым" - главная идея видеоролика, сообщает Украинский институт национальной памяти.

Ролик сняла Young & Hungry production при участии Украинского института национальной памяти, Министерства культуры, молодежи и спорта Украины и Центра исследований освободительного движения.

Зажечь свечу в окне призывают 23 ноября в 16.00.

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Традицию ставить свечу в окне в память об умерших во время Голодомора инициировал историк Джеймс Мейс.

В Вене открыли мемориальную доску кардиналу Теодору Инницеру. Это был единственный иностранный духовный лидер, который в 1933 году стал на защиту умирающих от голода украинцев. Он создал Комитет помощи Украине. Памятная доска сделана из камня и имеет круглую форму, напоминая жернова. Ее текст говорит о призыве кардинала от 16 октября 1933 о помощи жертвам Голодомора.

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