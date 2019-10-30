Туристов начали впускать в отреставрированный дом древних римлян

В древнеримском городе Помпеи, Италия для туристов открыли памятник, который восстанавливали 36 лет. "Двухсотлетний дом" признали аварийным в 1983-м.

Предыдущие реставрации ухудшили его положение, исправить которое удалось благодаря новым технологиям, пишет Вокруг Света.

Дом нашли в 1938-м в годовщину археологических раскопок, длившихся почти 200 лет. Именно в честь этого и получил свое название.

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В 3-х этажном здании сохранились мозаики и фрески с изображением мифологических сюжетов и орнаменты с животными.

Известно, что дом принадлежал богатым римским гражданам Гаю Петронию Стефану и его жене Калантонии Фемиде. Считался одним из самых престижных в городе.

Автор: twitter.com/HelleneTravel Для открыли древнеримский дом в котором жили состоятельные граждане

Исследователи нашли подробную фреску гладиаторского боя в древнеримском городе Помпеи, Италия. Находку обнаружили в подвале разрушенного дома, который был таверной для гладиаторов. Она реалистично изображает 2 типа воинов - мурмиллона и фракийца. Первый держит традиционный римский короткий меч и большой щит. Второй бросил свое оружие - он тяжело ранен и просит милосердия.