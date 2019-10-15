В руинах античной таверны нашли уникальную фреску

Исследователи нашли подробную фреску гладиаторского боя в древнеримском городе Помпеи, Италия. Находку обнаружили в подвале разрушенного дома, который был таверной для гладиаторов.

Она реалистично изображает 2 типа воинов - мурмиллона и фракийца. Первый держит традиционный римский короткий меч и большой щит. Второй бросил свое оружие - он тяжело ранен и просит милосердия, передает издание Die Spiegel.

"Мы не знаем, каким получился этот бой, погиб фракиец или получил благосклонность". - отмечает директор исследований Массимо Осанна. Мужчина подчеркнул, что фреска находится неподалеку от гладиаторских казарм.

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"Еще несколько лет назад археологический памятник Помпеи во всем мире был известен своим негативным образом: обвалы и постоянные солнечные удары", - заявил министр культуры страны Дарио Франчини. - Сегодня все по-другому. Открытие этой фрески показывает, что Помпеи - это действительно неисчерпаемый источник исследований и знаний".

Автор: spiegel.de Фреску с гладиаторами нашли в подвале таверны в Помпеях

В Помпеях, Италия, в руинах дома обнаружили остатки деревянного сундука с бронзовыми петлями. В нем было множество мелких артефактов с египетского фаянса, бронзы, кости, янтаря и других камней. Исследователи считают, что их использовали в магических ритуалах, скорее всего женщины.