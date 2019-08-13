Зубы, кости и кристаллы: в Помпеях нашли сундук ведьмы

Фото: pompeiisites.org

В Помпеях, Италия, в руинах дома обнаружили остатки деревянного сундука с бронзовыми петлями. В нем было множество мелких артефактов с египетского фаянса, бронзы, кости, янтаря и других камней. Исследователи считают, что их использовали в магических ритуалах, скорее всего женщины.

Следы древесины и отпечаток коробки сохранились в остатках извержения Везувия в 79-м н. э. К предметам, найденным в ней, принадлежат 2 зеркала, многочисленные бусины, маленькие фаллосы, драгоценные камни, бронзовые браслеты, скарабеи, фигурки человека и животных, череп и даже зубы. Также обнаружили стеклянные статуэтки интаглиосы - мастер за работой, танцующий сатирик, колос пшеницы, сообщает The History Blog.

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Необычное содержание указывает на то, что сундук больше, чем коробка с ювелирными изделиями. Большинство из этих предметов традиционно служили защитными оберегами и в народных поверьях были способны сдерживать усиление проклятия.

Фаллос - символ бога Гора, сына Исиды. Обычно присутствуют в римских домашних хозяйствах в качестве защитников детей и матерей. Пшеница - символизировала процветание. Колокола - прогоняли неудачу. Кулак, череп, скарабеи - вместе приносили удачу.

В древнеримском городе Помпеи, погибшем в результате извержения вулкана Везувий, археологи нашли фреску с изображением Нарцисса. Руководитель археологического проекта проекта Альфонсина Руссо рассказала, что из-за красоты найденного имения власти разрешили продолжить поиски на этом месте, сообщает ВВС. Она надеется, что помещение откроют для широкой общественности. Фреску Нарцисса нашли в спальне. Ее потолок обвалился, но с помощью раскопок удалось найти фреску и ее фрагменты. Исследователи говорят, что цвета фрески очень хорошо сохранились.