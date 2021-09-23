Торт 1942 года нашли в подвале дома, который уничтожили во время бомбардировки

Фото: Tiroler Tageszeitung

Торт с фундуком и глазурью нашли в подвале здания в немецком Любеке. Десерт карбонизировался во время бомбардировки города в 1942 году.

Археологи обнаружили торт во время раскопок в доме на Альфштрассе, сообщает Tiroler Tageszeitung.

В ночь с 28 на 29 марта 1942-го британские ВВС бомбили Любек. Уничтожили значительную часть средневекового центра города. Дом на Альфштрассе был разрушен во время бомбардировок. Но под завалом образовалась полость, которая хранила пирог.

"С точки зрения реставратора, это самый интересный объект, над которым я когда-либо работала. Сначала я должна подождать лабораторных анализов. Только тогда я могу решить, могу ли я очистить находку водой и какое вещество подходит для стабилизации", - рассказала реставратор Сильвия Моргенштерн.

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Торт мог предназначаться для обряда конфирмации члена протестантской церкви. Ранее это проводили в Вербное воскресенье.

Исследователь Крис Холливелл обнаружил в Мюнхенском бомбоубежище множество портретов, которые кто-то сделал углем на стенах еще в 1940-х. Все они сделаны разным стилем, но нарисованы с заметным мастерством. Хотя Крис сделал несколько впечатляющих фотографий, показывать дорогу в катакомбы отказывается.