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четверг, 07 мая 2020 15:26

Торпедой утопили лайнер - 1198 пассажиров оказались на дне

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Торпедой утопили лайнер - 1198 пассажиров оказались на дне
Момент, когда в "Лузитанию" попали. Фото: Wikipedia

7 мая 1915 немецкая субмарина "U-20" торпедировала английский пассажирский лайнер "Лузитания". Без жертв не обошлось - погибли 1198 пассажиров.

"Лузитанию" впервые спустили на воду в июне 1906 года. Это судно, а также однотипное с ним судно "Мавритания" строили для конкуренции с тогдашними немецкими лайнерами. В 1907 они были самыми быстрыми лайнерами того времени.

Просуществовав мирно почти 10 лет, 7 мая 1915 "Лузитания" затонула. Причиной стала торпеда, выпущенная немецкой подводной лодкой "U-20". Это произошло на седьмой день путешествия "Лузитании" из Нью-Йорка в Ливерпуль в районе, где активно действовали немецкие подводные лодки.

В тот день, в 13:20 "U-20" засекла пассажирский лайнер. Торпеду выпустили в 14:10. Через 40 секунд после пуска она попала в правый борт судна и повредила четвертый и пятый водонепроницаемые отсеки. Корпус парохода вздрогнул, вверх взлетели обломки корпуса, столб поднятой взрывом воды достиг шлюпочной палубы.

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По первым взрывом через несколько секунд последовал второй, более мощный, причины которого так и не выяснили. По первой версии, подводная лодка выпустила две, а не одну торпеду. А вторая версия гласит о том, что на борту сдетонировали боеприпасы, которые перевозились в трюме. Британская сторона подтвердила только факт перевозки на "Лузитании" пяти тысяч ящиков с винтовочными патронами.

Второй взрыв привел к большим повреждениям обшивки. Столб воды, пара, угольной пыли, обломков поднялся выше мачт и затем обрушился на шлюпочную палубу. Очевидцы отмечали, что этот взрыв сопровождался выбросом столба пламени. На несколько секунд кормовая часть лайнера оказалась окутана густым дымом и паром, из-за которого было невозможно дышать.

Лайнер затонул через 18 минут после атаки, унеся жизни 1198 человек. Затопление лайнера и гибели 128 американских граждан стали для руководства США важным пропагандистским поводом для вступления в Первую мировую войну.

7 мая 1945 года во французском городе Реймс подписали Акт военной капитуляции нацистской Германии. Ожидаемый сотнями миллионов людей документ остановил кровавую войну в Европе.

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Дата
07
мая

Торпедой утопили лайнер - 1198 пассажиров оказались на дне

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