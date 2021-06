The New York Times написали статью об украинском гимне

Газета The New York Times опубликовала гимн Украины 17 июня 1918-го. В заметке говорилось об утверждении официального перевода песни.

Автор: twitter.com/history_ukraine Перевод стиха "Ще не вмерла Украина" появился на странице The New York Times в 1917 году

Впервые стихотворение этнографа Павла Чубинского "Ще не вмерла Україна" опубликовали во львовском журнале "Мета" 1863 года. Тогда он распространился на западноукраинских землях. Священник Михаил Вербицкий увлекся поэзией Павла Чубинского и захотел положить ее на музыку. Свои ноты опубликовал 1865-го. Исполнили песню того же года в Перемышле во время концерта, посвященного Тарасу Шевченко.

На пластинку впервые записали в кельнском отделении "Граммофон" в октябре 1910-го в исполнении Модеста Менцинского. В 1917-1920 годах "Ще не вмерла Україна" стал одним из государственных гимнов УНР и ЗУНР.

В The New York Times текст подали в таком виде:

"Nay, thou art not dead, Ukraine,

See, the glory's born again,

And the skies, O brethren,

Smile once more!

As in Springtime melts the snow

So shall melt away the foe,

And we shall be masters

Of our homes.

Soul and body, yea, our all

Offer we at freedom's call—

We, whose sires were mighty

Cossack braves".

15 января 1992 года Президиум Верховной Рады утвердил музыкальную редакцию Государственного гимна Украины, автором которой был священник и композитор Михаил Вербицкий. Окончательную редакцию для хора и фортепиано подготовили композиторы Мирослав Скорик и Евгений Станкович. Стих "Ще не вмерла Україна" написал поэт и этнограф Павел Чубинский осенью 1862 года, во время вечеринки в доме купца Лазарева. Текст стал быстро распространяться среди интеллигенции и вскоре царские жандармы арестовали Чубинского "за сочинение возмутительных песен и прокламаций и за вредное влияние на умы людей" и сослали в Архангельскую губернию. Это не помешало стихотворению распространиться за пределы Российской империи.