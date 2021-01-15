Утвердили новый гимн Украины

Несмотря на утверждение музыкальной редакции, закон "О государственном гимне" примут лишь в 2003 году Фото: 4studio.com.ua

15 января 1992 года Президиум Верховной Рады утвердил музыкальную редакцию Государственного гимна Украины, автором которой был священник и композитор Михаил Вербицкий. Окончательную редакцию для хора и фортепиано подготовили композиторы Мирослав Скорик и Евгений Станкович.

Стих "Ще не вмерла Украина" написал поэт и этнограф Павел Чубинский осенью 1862 года, во время вечеринки в доме купца Лазарева. Текст стал быстро распространяться среди интеллигенции и вскоре царские жандармы арестовали Чубинского "за сочинение возмутительных песен и прокламаций и за вредное влияние на умы людей" и сослали в Архангельскую губернию. Это не помешало стихотворению распространиться за пределы Российской империи.

В начале 1864 года его вместе со многими другими стихами напечатали во львовском журнале "Мета". Отец Вербицкий приобрел выпуск. Когда прочитал то принял стихотворение Чубинского за творчество Тараса Шевченка. Создал музыку для гитары. Лишь позже адаптировал ее для хора. Вербицкий и Чубинский никогда лично не встречались.

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Впервые национальным гимном целостное сочинение назвали Леся Украинка и Иван Франко, но как гимн его исполнили еще в марте 1865 года в Перемышле. 22 января 1918-го, во время провозглашения Четвертого универсала Центральной Рады, его исполнили как государственный. Звучал и при власти Павла Скоропадского и Директории УНР.

15 марта 1939-го стал гимном Карпатской Украины, но государство просуществовало недолго. С тех пор официально гимн не выполняли, а советский гимн для УССР написал поэт Павел Тычина.

Закон "О государственном гимне Украины" приняли лишь 6 марта 2003 года. По предложению 2-го президента Украины Леонида Кучмы 1-ю строфу исполняли, как "Ще не вмерла Украины и слава, и воля".

С 1 января в Австралии изменили слова национального гимна из уважения к истории коренного населения. Из текста изъяли строку с упоминанием страны как "молодой и свободной", чтобы указать на более длительную историю государственности.