Театр побудовали на месте церкви

"Ла Скала" построен на месте церкви Санта Мария. Фото: incomartour.com

Один из красивейших оперных театров мира открыли 15 июля 1776 в Милане. "Ла Скала" построен на месте церкви Санта Мария в 1776 году архитектором Джузеппе Пермарини.

В 1776 году во время пожара был уничтожен Реджо Театро Дукале. Императрица Мария Терезия Австрийская поручила архитектору эпохи неоклассики Джузеппе Пьермарини построить новый театр. Театр открылся 3 августа 1778 года постановкой оперы Антонио Сальери "Признанная Европа".

Художественная отделка зала зрителей сочеталась с удобным расположением мест в нем. На фасаде возвышался портал для въезда карет с дамами и кавалерами. Зал имел форму подковы. У него было пять ярусов лож и галерея. Лож было только 194 и большая королевская. Здание театра стоил Милана около 1 миллиона тогдашних лир. Расходы распределили между собой 90 аристократов города.

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В последующие годы театр Ла Скала закрывался ненадолго лишь трижды - первый раз во время Первой мировой войны. Во время Второй мировой войны Ла Скала подвергся бомбардировке. Пришлось собирать средства на восстановление и открытие театра в 1946 году. .В 2001 году театр пережил большую перестройку.

Идея построить Триумфальную арку в Париже появилась в 1806 году после нескольких громких побед Наполеона. Но окончательно ее построили и открыли только 29 июля 1836. Арка символизировала непобедимость "золотой" армии императора. Автором проекта считается Жан-Франсуа Шальгрена.