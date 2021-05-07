Тараканьи бега придумали эмигранты

Тараканьи бега придумали русские 1921. Фото: https: www.kommersant

В Константинополе, 8 мая 1921-го, сейчас это столица Турции Стамбул, российские эмигранты придумали тараканьи бега.

"Открыли тараканьи бега", - сообщил в номере за 8-15 мая 1921-го российский эмигрантский журнал "Зарница" в Константинополе.

Тараканьи бега придумал российский кинематографист Александру Дранков, когда турецкая полиция закрыла все лото. Жил в Турции. Гонки проводил в затемненном помещении. Единственная лампа высвечивала конец деревянной доски с несколькими канавками-дорожками для тараканов. Только насекомых выпускали из "конюшен" - они бежали на свет. Зрители делали ставки. Победитель - хозяин ловкого таракана, получал значительную сумму.

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Чаще всего в тараканьих бегах участвовали мадагаскарские тараканы, которые являются самыми быстрыми и самыми крупными из тараканов. "Здесь устроены тараканьи бега. Есть старт, тотализатор, цвета жокеев, и бегут живые тараканы. Масса народа собирается играть. Есть верные тараканы! Фавориты!" - писал журнал "Зарница". Тараканьи забеги проводятся в мире до сих пор.

В столице Византийской империи Константинополе 27 декабря 537 года освятили Собор святой Софии. Он в течение тысячелетия был главным храмом православного мира. Назван в честь вдовы-мученицы, которая воспитывала своих дочерей Веру, Надежду и Любовь в христианской вере.