Табаком лечили 36 болезней

 
Ексклюзивы
1/5
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 5886
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 720
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 945
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4509
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1836
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1008
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 900
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3636
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 558
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
Фото
Все фото
9
23
11
11
15
Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка
Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка
&quot;Углекопы&quot; и &quot;Девичий задор&quot; - какое кино смотрели в начале ХХ века
"Углекопы" и "Девичий задор" - какое кино смотрели в начале ХХ века
Показали фото украинского города перед Первой мировой войной
Показали фото украинского города перед Первой мировой войной
Как выглядел Таракановский форт в начале ХХ века
Как выглядел Таракановский форт в начале ХХ века
30 лет назад пала Берлинская стена - история в 15 эмоциональных фотографиях
30 лет назад пала Берлинская стена - история в 15 эмоциональных фотографиях
Видео
Все видео
В Карпатах обнаружили немецкий самолет времен войны
В Карпатах обнаружили немецкий самолет времен войны
В УИНП рассказали, откуда появился трезубец
В УИНП рассказали, откуда появился трезубец
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Нашли 900 бутылок алкоголя, который везли русскому царю
Умер митрополит
Умер митрополит
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Институт нацпамяти начал подавать историю по-новому
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 900
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1323
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 981
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3942
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2142
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 243
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
пятница, 15 ноября 2019 08:21

Табаком лечили 36 болезней

  Комментировать
Табаком лечили 36 болезней
Аборигены дарят Колумбу листья растения, которое называют "табак". Иллюстрация: https://xombit.com

Генуэзский путешественник Христофор Колумб 15 ноября 1492 года высадился на острове Гаунангани, сейчас это Сан-Сальвадор, Багамские острова. Стал первым европейцем, который увидел, как аборигены курят. Они втягивали в себя дым из тлеющих листьев растения, которую называли "табак" а самокрутки - "сигары".

"Нас встретило множество почти голых людей, которые шли из своих поселений с горящими головешками в руках и травой, дым которой они "пили". Другие несли одну большую сигару и при каждой остановке зажигали ее, после чего каждый делал из нее три-четыре затяжки , выпуская дым через ноздри. Когда все таким образом освежались, отправлялись в путь снова", - описывает процесс курения табака 41-летний Христофор Колумб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мореплаватель напугал индейцев лунным затмением

Спутники Колумба привезли с собой небольшие запасы табака и привычку его курения. Колумб привез табак в испанский королевский двор, где растение долгое время выращивали как декоративное. Родриго де Хереса - член команды, которая плавала в Америку на Санта-Марии, был первым европейским курильщиком. Впоследствии был арестован по подозрению в одержимости дьяволом. Соотечественники решили, что дым изо рта Родриго - явный признак одержимости. Хереса посадили в тюрьму, где он пробыл целых 7 лет.

В середине XVI века личный врач короля Испании Филиппа ІІ начал рекламировать табак как универсальное лекарство. Врачи XVI в. насчитывали до 36 заболеваний, которые можно лечить курением табака. Королева Франции Екатерина Медичи по рекомендации своего посла в Лиссабоне Жана Нико, фамилия которого дало название основной составляющей табака - никотина, курила трубку для облегчения головной боли.

Мореплаватель и первооткрыватель Христофор Колумб 30 июля 1502 года впервые встретил представителей племени майя - потомков цивилизации центральной Америки.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Табаком лечили 36 болезней». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

В учебных заведениях ввели русифицированное правописание

Табаком лечили 36 болезней

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 42090
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 21438
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 15453
Соколова - Коломойскому: &quot;Убирайтесь к Путину в Россию&quot;
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
 4 Просмотров: 10125
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
7
 Просмотров: 9181
История
В учебных заведениях ввели русифицированное правописание
В учебных заведениях ввели русифицированное правописание
 Просмотров: 153
Нашли тела повстанцев, погибших в бою с НКВД
Нашли тела повстанцев, погибших в бою с НКВД Просмотров: 837
На аукцион выставили сапоги Наполеона
На аукцион выставили сапоги Наполеона Просмотров: 432
Нашли старую вставную челюсть из золота
Нашли старую вставную челюсть из золота Просмотров: 549
Коммунисту не дали управлять государством
Коммунисту не дали управлять государством
 1 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
9
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
6
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
5
"Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал
4
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
3
Вузам могут позволить преподавать на русском
Голосов: 929
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua