Табаком лечили 36 болезней

Аборигены дарят Колумбу листья растения, которое называют "табак". Иллюстрация: https://xombit.com

Генуэзский путешественник Христофор Колумб 15 ноября 1492 года высадился на острове Гаунангани, сейчас это Сан-Сальвадор, Багамские острова. Стал первым европейцем, который увидел, как аборигены курят. Они втягивали в себя дым из тлеющих листьев растения, которую называли "табак" а самокрутки - "сигары".

"Нас встретило множество почти голых людей, которые шли из своих поселений с горящими головешками в руках и травой, дым которой они "пили". Другие несли одну большую сигару и при каждой остановке зажигали ее, после чего каждый делал из нее три-четыре затяжки , выпуская дым через ноздри. Когда все таким образом освежались, отправлялись в путь снова", - описывает процесс курения табака 41-летний Христофор Колумб.

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Спутники Колумба привезли с собой небольшие запасы табака и привычку его курения. Колумб привез табак в испанский королевский двор, где растение долгое время выращивали как декоративное. Родриго де Хереса - член команды, которая плавала в Америку на Санта-Марии, был первым европейским курильщиком. Впоследствии был арестован по подозрению в одержимости дьяволом. Соотечественники решили, что дым изо рта Родриго - явный признак одержимости. Хереса посадили в тюрьму, где он пробыл целых 7 лет.

В середине XVI века личный врач короля Испании Филиппа ІІ начал рекламировать табак как универсальное лекарство. Врачи XVI в. насчитывали до 36 заболеваний, которые можно лечить курением табака. Королева Франции Екатерина Медичи по рекомендации своего посла в Лиссабоне Жана Нико, фамилия которого дало название основной составляющей табака - никотина, курила трубку для облегчения головной боли.

Мореплаватель и первооткрыватель Христофор Колумб 30 июля 1502 года впервые встретил представителей племени майя - потомков цивилизации центральной Америки.