Свидетельствовала в суде против нацистов. В сеть выложили рассказ женщины, которая выжила в Бабьем Яру

В видео рассказали историю Дины Проничевой. Фото: "Громадське"

Опубликовали эпизод из документального проекта "Бабий Яр. Контекст" посвященный актрисе еврейского происхождения Дине Проничевой. Она стала одним из главных свидетелей обвинения в Киевском процессе над нацистскими военными преступниками в январе 1946 года.

Нацисты арестовали Проничеву, но ей удалось убедить немцев в том, что она не еврейка. Показала документы с фамилией без указания национальности. Она была вынуждена ждать до вечера в овраге. Тогда стала свидетелем расстрелов, сообщает НВ.

"Я видела собственными глазами, как раздевали, били, люди истерически смеялись, видимо сходили с ума, становились за несколько минут седыми. Малышей вырывали у матерей и бросали вверх через какую-то песчаную стену, всех голых выстраивали по два-три человека и вели на какое-то возвышение к песчаной стене, в которой были прорези. Туда люди входили и не возвращались. С противоположной стороны их расстреливали из пулеметов, люди падали вниз в очень глубокую пропасть", - вспоминала Проничева.

К вечеру приказали расстрелять и тех, кто случайно попал в Бабий Яр. Дине Проничевой удалось упасть на тела расстрелянных и прикинуться мертвой. Один нацист наступил ногой на грудь и руку Дине, но она не показывала признаков жизни. Ночью она выбралась из братской могилы.

Женщину несколько раз арестовывали. Ей удавалось бежать. После Второй мировой войны Дина Проничева продолжила работать в Киевском кукольном театре. Участвовала в неофициальных собраниях в Бабьем Яру в честь жертв нацистского террора.

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После войны в СССР стремились наказать нацистских военных преступников. Сталинский режим также хотел направить ненависть людей на подсудимых и таким образом нивелировать обвинения в свой адрес.

17-28 января 1946 в Киеве прошел судебный процесс над нацистами. К смертной казни через повешение тогда осудили 12 человек. Осужденных казнили в 17 часов 29 января 1946 года на пл. Калинина, сейчас майдан Независимости.

Документальный проект режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" будет выходить онлайн. Состоит из 20-25 эпизодов, смонтированных из архивных материалов 1941-1966 годов.