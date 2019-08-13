Сварили пиво по рецепту, которому 5 тыс. лет

Британки Микаэла Чарльз, Таша Маркс и Сьюзан Бойл сварили пива по древнеегипетскому рецепту Фото: britishmuseum.org

Историк продовольствия Таша Маркс, пивовары Микаэла Чарльз и Сьюзан Бойл сварили пиво по древнеегипетским рецепту. Напиток употребляли в Египте 5 тыс. лет назад.

Женщинам удалось за 6 месяцев воспроизвести методологию производства напитка с помощью Британского музея, который предоставил старинные горшки и объяснил рецептуру, изображенную на античных рисунках и фигурках древних пивоваров, сообщает The Daily Mail.

Пиво делали из ячменя или пшеницы к которым добавляли финики. Всю смесь процеживали через ткань. Исследовательницы повторили метод использующий аутентичные материалы и сосуды. Они сделали двухступенчатую кашицу, которая бродила в сосуде, наполненном древней культурой дрожжей. Для приготовления использовали как холодную воду, так и горячую.

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На брожение ушло 2 дня. Удалось получить 2 партии напитка. Один без аромата, другой проник запахом фисташек, розовых лепестков, кориандра и кунжута, который добавили в партию. Египтяне имели доступ к этим ингредиентам.

"Я ожидала густую, безвкусную, слабоалкогольную смесь, но пивовары в команде думали иначе, и вполне справедливо. На все наше удивление, у нас не просто получилось, но и было совершенно вкусно", - рассказывает историк Таша Маркс.

Пиво считалось основным напитком для древних египтян. Его приравнивали к еде. Рабочие, которые строили пирамиды, получали 10 пинт, или 5 л. в день.