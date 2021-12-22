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воскресенье, 26 декабря 2021 08:20

Супруги изобрели неизвестные ранее химические элементы

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Супруги изобрели неизвестные ранее химические элементы
Супруги ученых четыре года работали, чтобы выделить грамм радия. Фото: https://library.gov.ua

Во Франции супруги ученых Пьер и Мария Кюри 26 декабря 1898-го заявили о изобретении неизвестных ранее химических элементов – радия и полония. Открытие назвали одним из самых выдающихся в XIX веке.

Полька Мария Склодовская и французский физик и химик Пьер Кюри поженились в 1895 году в Париже. Мария изучала минералы, содержащие уран и торий. Впоследствии заметила, что некоторые соединения излучают большой процент радиации и подсвечиваются в темноте зеленоватым сиянием. Супруги Кюри пытались выделить новый элемент.

Чтобы получить 1 г чистого радия, переработали несколько вагонов урановой руды, потратили на опыт 100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 вагонов различных химических веществ. Четыре года Кюри размалывали, просеивали, варили урановую породу, производили тысячи кристаллизаций. Из нескольких тонн исходного материала выделили один дециграмм почти чистого хлорида радия. Определили его атомный вес радия – 225.

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Сразу появилась мода на радиацию. Наибольшей популярностью пользуется косметика с радием и торием. У Радия была чрезвычайно высокая стоимость, потому что его трудно добывать. В 1910 году он оценивался в 180 тысяч долларов за грамм, что было эквивалентно 160 кг золота. Супругам присудили Нобелевскую премию по физике "за изучение явления радиоактивности, открытого Анри Беккерелем".

Мария становится первой женщиной, получившей главную научную премию. Склодовская-Кюри умерла в 1934 году из-за тяжелого заболевания крови. Муж погиб 28 годами раньше – его сбил конный экипаж.

Дочь Марии и Пьера Кюри, физик-химик Ирэн Кюри, вместе со своим мужем Фредериком Жолио в 1935 году получила Нобелевскую премию по химии за открытие явления искусственной радиоактивности.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
26
декабря

Супруги изобрели неизвестные ранее химические элементы

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