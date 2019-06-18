Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день

Джулиуса и Этель Розенберг. Фото: LIBRARY OF CONGRESS

На электрическом стуле в федеральной тюрьме Синг-Синг штата Нью-Йорк 19 июня 1953 года казнен Джулиуса и Этель Розенбергов. Супруги - единственные граждане США, которых обвинили в шпионаже против своей страны. Джулиус был первым, через несколько минут ввели Этель. Ее объявили мертвой в 8.16. Розенберги были евреями и коммунистами.

Джулиус родился в Нью-Йорке 12 мая 1918 года, Этель Грингласс - 28 октября 1915 года. Они познакомились в "Лиге молодых коммунистов", где Джулиус был на руководящей должности. Человек в 1940 году поступил на работу в американских войск связи, находившийся в Форт-Монмута (штат Нью-Джерси). Джулиус вел исследования в области электроники, средств связи, радиолокационных установок и управляемых ракет. Его завербовал в 1942 году сотрудник НКВД Семен Семенов, с которым его познакомил известный член американской компартии Бернард Шустер. Розенберг передал им тысячи документов с грифом "секретно" и "сверхсекретно".

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Этель Розенберг получала секретную информацию от своего брата Дэвида Грингласа и других специалистов, работавших в Лос-Аламосской национальной лаборатории, занималась ядерными испытаниями. Арестовали коммунистов в 1950 году, за год дело передали в суд.

Удалось выяснить - большинство ядерных секретов передали СССР не Розенберги, а Элвин Холл, который тоже работал в этой лаборатории. Однако под давлением общественности Этель и Джулиуса признают виновными 29 мая 1951 и приговаривают к смертной казни. Осужденные шпионаж отрицали, признали лишь причастность к коммунистической партии США.

14 июня 1940 Париж захватили нацисты. За неделю Франция подписала акт о прекращении военных действий против Германии.