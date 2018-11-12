Штурм Батурина продолжался два дня: росиянам помог изменник

 
Ексклюзивы
1/5
"Убегал горами. Со мной было еще 250 человек. 11 выжили": как живут турки-ахыска, которых Сталин лишил родины
"Убегал горами. Со мной было еще 250 человек. 11 выжили": как живут турки-ахыска, которых Сталин лишил родины
Просмотров: 1017
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
"Трагедии можно было избежать" - адвокат семьи погибшего в ДТП с харьковским мажором
Просмотров: 1323
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
2 Просмотров: 1782
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Водителю, который под метадоном снес детей, назначили залог
Просмотров: 1773
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
"Мы уже на Марсе – что теперь?": Ричард Морган прогнозирует последствия колонизации космоса
Просмотров: 378
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
"За молоком ездим за 100 километров": пианистка и стоматолог из Львова в селе создали сыроварню
Просмотров: 3519
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
"Раньше хоть могли отследить, где, кто и что ворует": как изменилась коррупция в Харькове после Кернеса
Просмотров: 1224
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
На ВДНХ съехались экстренные службы Киева. Ловят "террористов": эксклюзивные фото
Просмотров: 1143
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Капот кабриолета Николай Тараканов сделал из старого холодильника
Просмотров: 729
В ководных больницах не хватает медсестер
В ководных больницах не хватает медсестер
Просмотров: 549
Фото
Все фото
4
14
19
4
17
Ян Вермер: Google посвятил дудл нидерландскому художнику
Ян Вермер: Google посвятил дудл нидерландскому художнику
Как жили лемки до депортации - фото
Как жили лемки до депортации - фото
Как в старину на Волыни добывали уникальный камень - подборка фото
Как в старину на Волыни добывали уникальный камень - подборка фото
Перезахоронили людей, которых пытали советские спецслужбы
Перезахоронили людей, которых пытали советские спецслужбы
С трембитами и братками – как выглядели гуцулы в старину
С трембитами и братками – как выглядели гуцулы в старину
Видео
Все видео
В Софии Киевской нашли давний алтарь
В Софии Киевской нашли давний алтарь
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
"Украинская независимость окропилась кровью" - создали фильм о Революции достоинства
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
В Москве убили знаменитого украинского генерала
В Москве убили знаменитого украинского генерала
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
Интервью
1/5
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 468
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 5085
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
1 Просмотров: 2106
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9531
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 1161
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 ноября 2021
Просмотров: 216
Тріщини часу
Уявіть: ви високо в горах, ідете вузенькими стежками, ризикуючи зірватись у провалля. Ліворуч бачите смужку горизонту з ледь видними контурами ...
суббота, 13 ноября 2021 18:05

Штурм Батурина продолжался два дня: росиянам помог изменник

  Комментировать
Штурм Батурина продолжался два дня: росиянам помог изменник
Картина А.Ивахненка "Резня в Бур=турине" (из фондовой коллекции Национального историко-культурного заповедника "Гетманская столица")

Русские войска под предводительством князя Александра Меншикова взяли штурмом и разрушили до основания город Батурин (современный Бахмачский район Черниговской области) 2 ноября (13 ноября -по новому стилю) 1708 года. Гетманскую столицу уничтожили по приказу царя Петра I, чтобы отомстить Ивану Мазепе за переход на сторону шведского короля.

На восьмой год Великой Северной войны (война между Московским царством и Шведским империей в 1700-1721 годах за господство на Балтике) король Шведской империи Карл XII (1682-1718) предлагает 69-летнему гетману Ивану Мазепе вступить в шведскую коалицию. Хочет поддержки, чтобы нанести окончательное поражение Московскому государству. Зато предлагает суверенитет и автономию. Шведы готовят поход на Смоленск и Москву. Гетман предложение принимает и приглашает шведскую армию на зимовку в своей столице - Батурине, укрепленном городе-крепости с пушками. Сам с трёхтысячных армией отправляется на встречу королю. В Батурине остается около 7-8-ми тыс. казаков. Русский царь Петр I посылает князя Меншикова с двадцатитысячном войском на штурм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Русская церковь наложила анафему на украинца

В конце ХVIII века гетманская столица - один из центров ювелирного производства. Иван Мазепа построил Николо-Крупицкий монастырь, в имении хранит коллекцию холодного оружия со всего мира, драгоценности и золото. В городе постоянно живет 3-4 тысячи мещан-торговцев, земледельцев, его охраняют 8000 военных.

11 ноября Меншиков во главе 14 драгунских и нескольких пехотных полков подходят к крепости. Меншиков несколько раз пытается штурмовать крепость. Казаки отстреливаются пушечными ядрами и ружьями. Русскому князю помогает предатель - наказной полковник Иван Нос. Через своего сотника Соломаху передает драгунам информацию о расположении черных ходов.

13 ноября в 6 утра драгуны Меншикова врываются в город через тайный тоннель. Заспанные казаки отражаются и отстреливаются - убивают три тысячи драгунов. Штурм и взятие Батурина продолжается 2 часа. Драгуны убивают всех, кого видят на пути - мещан и казаков, даже женщин и детей.

Меншиков приказывает сжечь весь город. Забирает архив и сокровища Мазепы, сорок пушек и амуницию и прах. Горят церкви, мельницы, поместья, торговые дома, монастыри, укрепления. Гибнут в огне люди, которые прячутся в подвалах и погребах от врагов. Трупы казаков распинают на плотах и ​​пускают вниз по реке Сейм, чтобы население Гетманщины видел судьбу "мазепинцев". Царские войска уничтожают в Батурине 11-15 тыс. человек - гражданских и военных, город полностью разграблен и сожжен. Спаслись полторы тысячи горожан - перед штурмом они по тайным ходам бежали из города.

После сожжения Батурина русские полки занимают Нежин. Во всех городах вывешивают царские указы украинскому народу подчиниться, а рядом для страха "головы на когда нанизаны были казаков батуринских". Французские журналы того времени Батуринскую трагедии высветили под такими заголовками: "Женщины и дети на остриях сабель" - "Gazette de France". "Вся Украина купается в крови"-"Clef du Cabinet". Гетман Мазепа через восемь дней воочию видит, во что превратилась его столица. "Ревностно плакал по Батурину Мазепа, наблюдая, сколько в городе и пригороде было полно луж крови человеческой", - вспоминает очевидец в "Черниговской летописи". Мазепу преследуют московские воины, чтобы совершить расправу. Прячется в Молдове, которая тогда принадлежала Османской империи. 22 сентября 1709 года Иван Мазепа умирает. Осенью 1999 года его тело перезахоронено в Батурине.

Московская церковь провозгласила анафему гетману Ивану Мазепе 12 ноября 1708-го. Отлучили его от церкви, чтобы отомстить за союз со шведами. Историк Николай Костомаров считал, что обряд анафемы был написан Петром I. 31 октября 1708-го тот отправил письмо патриарха в Москву "публично в соборной церкви проклятие наложить".

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Штурм Батурина продолжался два дня: росиянам помог изменник». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
ноября

Штурм Батурина продолжался два дня: росиянам помог изменник

Математик написал легендарную сказку

Самое читаемое
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки
Назвали количество людей, умерших за месяц после прививки Просмотров: 29900
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
Пышногрудая Стужук в микробикини поделилась, что ей дарит душевные оргазмы
5
 1 Просмотров: 29818
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
Сын чиновника с судимостью: подробности о водителе, который снес детей на переходе
6
 Просмотров: 10053
&quot;Такого не было даже при Яныке&quot; - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской
"Такого не было даже при Яныке" - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской 11 Просмотров: 9567
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
5
 Просмотров: 7273
История
Математик написал легендарную сказку
Математик написал легендарную сказку
 Просмотров: 684
В Софии Киевской обнаружили древний крест
В Софии Киевской обнаружили древний крест Просмотров: 774
Партизаны и охотники на тигров дали отпор французской армии
Партизаны и охотники на тигров дали отпор французской армии
 Просмотров: 909
Ян Вермер: Google посвятил дудл нидерландскому художнику
Ян Вермер: Google посвятил дудл нидерландскому художнику
4
 Просмотров: 747
Как жили лемки до депортации - фото
Как жили лемки до депортации - фото
14
 Просмотров: 2637
Больше всего комментируют
11
"Такого не было даже при Яныке" - журналистам во Львове пригрозили снайперами из-за приезда Зеленской
8
На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки
2
Зеленский в роли машиниста, Ахметов на похоронах, новое подозрение Леросу – неделя политиков в фото
2
"Даже президент США не может влиять на мэра Вашингтона" - Кличко о "наездах" на мэров
2
Экс-министру Демчишину объявили подозрение в содействии террористам
Голосов: 1883
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть