Штурм Батурина продолжался два дня: росиянам помог изменник

Картина А.Ивахненка "Резня в Бур=турине" (из фондовой коллекции Национального историко-культурного заповедника "Гетманская столица")

Русские войска под предводительством князя Александра Меншикова взяли штурмом и разрушили до основания город Батурин (современный Бахмачский район Черниговской области) 2 ноября (13 ноября -по новому стилю) 1708 года. Гетманскую столицу уничтожили по приказу царя Петра I, чтобы отомстить Ивану Мазепе за переход на сторону шведского короля.

На восьмой год Великой Северной войны (война между Московским царством и Шведским империей в 1700-1721 годах за господство на Балтике) король Шведской империи Карл XII (1682-1718) предлагает 69-летнему гетману Ивану Мазепе вступить в шведскую коалицию. Хочет поддержки, чтобы нанести окончательное поражение Московскому государству. Зато предлагает суверенитет и автономию. Шведы готовят поход на Смоленск и Москву. Гетман предложение принимает и приглашает шведскую армию на зимовку в своей столице - Батурине, укрепленном городе-крепости с пушками. Сам с трёхтысячных армией отправляется на встречу королю. В Батурине остается около 7-8-ми тыс. казаков. Русский царь Петр I посылает князя Меншикова с двадцатитысячном войском на штурм.

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В конце ХVIII века гетманская столица - один из центров ювелирного производства. Иван Мазепа построил Николо-Крупицкий монастырь, в имении хранит коллекцию холодного оружия со всего мира, драгоценности и золото. В городе постоянно живет 3-4 тысячи мещан-торговцев, земледельцев, его охраняют 8000 военных.

11 ноября Меншиков во главе 14 драгунских и нескольких пехотных полков подходят к крепости. Меншиков несколько раз пытается штурмовать крепость. Казаки отстреливаются пушечными ядрами и ружьями. Русскому князю помогает предатель - наказной полковник Иван Нос. Через своего сотника Соломаху передает драгунам информацию о расположении черных ходов.

13 ноября в 6 утра драгуны Меншикова врываются в город через тайный тоннель. Заспанные казаки отражаются и отстреливаются - убивают три тысячи драгунов. Штурм и взятие Батурина продолжается 2 часа. Драгуны убивают всех, кого видят на пути - мещан и казаков, даже женщин и детей.

Меншиков приказывает сжечь весь город. Забирает архив и сокровища Мазепы, сорок пушек и амуницию и прах. Горят церкви, мельницы, поместья, торговые дома, монастыри, укрепления. Гибнут в огне люди, которые прячутся в подвалах и погребах от врагов. Трупы казаков распинают на плотах и ​​пускают вниз по реке Сейм, чтобы население Гетманщины видел судьбу "мазепинцев". Царские войска уничтожают в Батурине 11-15 тыс. человек - гражданских и военных, город полностью разграблен и сожжен. Спаслись полторы тысячи горожан - перед штурмом они по тайным ходам бежали из города.

После сожжения Батурина русские полки занимают Нежин. Во всех городах вывешивают царские указы украинскому народу подчиниться, а рядом для страха "головы на когда нанизаны были казаков батуринских". Французские журналы того времени Батуринскую трагедии высветили под такими заголовками: "Женщины и дети на остриях сабель" - "Gazette de France". "Вся Украина купается в крови"-"Clef du Cabinet". Гетман Мазепа через восемь дней воочию видит, во что превратилась его столица. "Ревностно плакал по Батурину Мазепа, наблюдая, сколько в городе и пригороде было полно луж крови человеческой", - вспоминает очевидец в "Черниговской летописи". Мазепу преследуют московские воины, чтобы совершить расправу. Прячется в Молдове, которая тогда принадлежала Османской империи. 22 сентября 1709 года Иван Мазепа умирает. Осенью 1999 года его тело перезахоронено в Батурине.

Московская церковь провозгласила анафему гетману Ивану Мазепе 12 ноября 1708-го. Отлучили его от церкви, чтобы отомстить за союз со шведами. Историк Николай Костомаров считал, что обряд анафемы был написан Петром I. 31 октября 1708-го тот отправил письмо патриарха в Москву "публично в соборной церкви проклятие наложить".