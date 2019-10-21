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понедельник, 21 октября 2019 10:35

Студент застрелил российского дипломата

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Студент застрелил российского дипломата
Николай Лемик на судебном процессе Фото: wikipedia

Студент и оуновец Мыкола Лемык застрелил сталинского чекиста Алексея Майлова во Львове 21 октября 1933-го. В литературе событие известно как "выстрел в защиту миллионов".

В ОУН стремились обратить внимание мирового сообщества на события искусственного голода в Украине. Решили застрелить советского консула во Львове Михаила Голубова. Доброволец должен был выполнить задание, сдаться в руки польской полиции и достойно держаться на судебном процессе. Вызвалось много молодых оуновцев и 18-летний студент Львовского университета Лемык. Решающим стало его крестьянское происхождение и возраст. Ясность мыслей для судебного процесса испытывал Степан Бандера. Парень получил детальные планы здания, портрет консула, автоматический пистолет "Ортгис" и 13 патронов к нему. Поселился в гостинице неподалеку.

В 11:30 молодой патриот пришел в консульство и требовал встречи с чиновником. Говорил, что хочет переехать в УССР на учебу в Киев, где живет его сестра. Представился как "Дыбенко". Работники учреждения провели парня в консульский кабинет где сидел не Голубов, а Майлов. Тот представился консулом и требовал показать письма от "сестры". Левша Лемык достал пистолет и выстрелил мужчине в голову и сердце, ранил курьера Гавриила Мандзия. Закрытый в здании дождался польской полиции. Сам вице-консул Голубов панически звал ее с верхнего этажа здания.

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Суд над Лемыком состоялся 30 октября. Защищали его известные адвокаты Степан Шухевич и Владимир Старосельский. Там узнал, что застрелил не консула, а московского высокопоставленного агента советской спецслужбы Алексея Майлова. Этим навредил самому Иосифу Сталину.

Лемыку присудили смертную казнь за убийство и попытку ухудшения отношений между Польшей и СССР. Однако, учитывая возраст, заменили ее на пожизненное заключение. Привлечь внимание мирового сообщества к событиям удалось, но это привело к усилению мер безопасности и массовым арестам молодых членов подполья.

Решение о ликвидации частной торговли приняли в СССР 11 октября 1931-го. Оно знаменовало конец Новой экономической политики и возвращение к Военному коммунизму. Имущество крестьян конфисковывали в пользу колхозов. Земледельцев называли "кулаками", расстреливали или отправляли в Сибирь. Вследствие насильственной коллективизации, террора и раскулачивания начинается Голодомор.

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Дата
21
октября

Студент застрелил российского дипломата

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