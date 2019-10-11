Крестьянам запретили продавать свою продукцию

Очереди за продуктами в СССР 1930-х Фото: 22-91.ru

Решение о ликвидации частной торговли приняли в СССР 11 октября 1931-го. Оно знаменовало конец Новой экономической политики и возвращение к Военному коммунизму.

Имущество крестьян конфисковывали в пользу колхозов. Земледельцев называли "кулаками", расстреливали или отправляли в Сибирь. Больше всего везло тем, кого просто выселяли из собственного хозяйства. Самым учреждениям запретили продавать излишки продукции, что нарушило баланс обмена между городом и деревней.

В городах власть национализировала все частные магазины. Вместо них создавались закрытые спецраспределители. Выдача продуктов населению велась на основе продовольственных карточек. Получить продукты без документов было невозможно. Распределители для партийных работников имели большие запасы мяса. Обычным гражданам выдавали хлеб, овощи и молочные продукты.

Деньги обесценились и превратились в бумажки. Норма выдачи хлеба снижалась ежемесячно. В результате взрослые получали до 11 кг. хлеба в месяц, дети - 4. Вместе получалось около 350 г. в сутки. Этого не хватало для пополнения сил рабочих. Начался голод.

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Несмотря на "разумные меры партии", полностью уничтожить частную торговлю не удалось. Она осталась в тени. Население СССР начало массовые бунты и акции неповиновения. Возникали стычки между рабочими и чекистами. В мае 1932 власти приняли решение восстановить частную торговлю, но Украину это не спасло.

Вследствие насильственной коллективизации, террора и раскулачивания начинается Голодомор.

В советской газете "Правда" 8 августа 1932 опубликовали постановление ЦИК СССР "Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной собственности". В народе закон получил название "закон о пяти колосках". За такое количество зерна могли расстрелять человека прямо на поле.