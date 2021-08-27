Строительный кран разрушил старый мост

 
Ексклюзивы
1/5
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 360
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
Просмотров: 666
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 855
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 567
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 981
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1773
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 459
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1143
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1341
Фото
Все фото
13
17
5
4
12
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Украина стала независимой
Украина стала независимой
Музею подарили уникальный древний топор с трезубцем
Музею подарили уникальный древний топор с трезубцем
В Москве мятежники попытались захватить власть
В Москве мятежники попытались захватить власть
Видео
Все видео
Нашли печать князя с изображением святых
Нашли печать князя с изображением святых
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
В кургане нашли останки мужчины в положении всадника
В кургане нашли останки мужчины в положении всадника
В столице снесли историческую усадьбу
В столице снесли историческую усадьбу
Создали реконструкцию короны первого короля Руси
Создали реконструкцию короны первого короля Руси
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 486
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1314
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1080
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1611
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
Просмотров: 117
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
пятница, 27 августа 2021 21:21

Строительный кран разрушил старый мост

  Комментировать
Строительный кран разрушил старый мост
Кран разрушил железнодорожный мост XIX в. Фото: NOS

В нидерландском городе Маастрихт подъемный кран частично разрушил железнодорожный мост XIX в.

Мост имел статус памятника национального значения, сообщает NOS.

Подъемный кран въехал в железнодорожный мост. Он частично обрушился.

Водитель крана не пострадал. Причины инцидента выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Хорватии зафиксировали землетрясение магнитудой более 6

Мост построили между 1854 и 1856 годами, некоторое время его использовали.

В Бельгии сильные дожди и грозы вызвали новую волну наводнений. В результате больше всего пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант. Разрушений претерпел также город Динан. В населенном пункте вода смывала автомобили. Смытые авто заблокировали железнодорожный переезд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Строительный кран разрушил старый мост». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

Воскресенье сделали рабочим днем

Пивовар начал издавать книгу рекордов

Самое читаемое
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 16326
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 7380
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4770
Довела до слез: что известно о девочке, которая заставила плакать Зеленского на параде
Довела до слез: что известно о девочке, которая заставила плакать Зеленского на параде
7
 Просмотров: 3105
Гороскоп на 27 августа: назвали три знака, которым нельзя худеть
Гороскоп на 27 августа: назвали три знака, которым нельзя худеть
 Просмотров: 2520
История
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
 Просмотров: 657
В плитах известняка нашли скелет древнего существа
В плитах известняка нашли скелет древнего существа Просмотров: 288
Воскресенье сделали рабочим днем
Воскресенье сделали рабочим днем
 Просмотров: 828
Пивовар начал издавать книгу рекордов
Пивовар начал издавать книгу рекордов
 Просмотров: 117
Нашли печать князя с изображением святых
Нашли печать князя с изображением святых
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
10
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
8
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
4
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
3
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
2
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Голосов: 312
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть