Строительный кран разрушил старый мост

Кран разрушил железнодорожный мост XIX в. Фото: NOS

В нидерландском городе Маастрихт подъемный кран частично разрушил железнодорожный мост XIX в.

Мост имел статус памятника национального значения, сообщает NOS.

Подъемный кран въехал в железнодорожный мост. Он частично обрушился.

Водитель крана не пострадал. Причины инцидента выясняются.

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Мост построили между 1854 и 1856 годами, некоторое время его использовали.

В Бельгии сильные дожди и грозы вызвали новую волну наводнений. В результате больше всего пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант. Разрушений претерпел также город Динан. В населенном пункте вода смывала автомобили. Смытые авто заблокировали железнодорожный переезд.