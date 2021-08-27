Строительный кран разрушил старый мост

В нидерландском городе Маастрихт подъемный кран частично разрушил железнодорожный мост XIX в.
Мост имел статус памятника национального значения, сообщает NOS.
Подъемный кран въехал в железнодорожный мост. Он частично обрушился.
Водитель крана не пострадал. Причины инцидента выясняются.
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Мост построили между 1854 и 1856 годами, некоторое время его использовали.
В Бельгии сильные дожди и грозы вызвали новую волну наводнений. В результате больше всего пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант. Разрушений претерпел также город Динан. В населенном пункте вода смывала автомобили. Смытые авто заблокировали железнодорожный переезд.
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