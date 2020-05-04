Строители повредили древнее городище

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1215
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 873
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1368
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1026
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1746
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1530
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3546
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2403
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
7
3
6
15
7
Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото
Как выглядел гуцульский город во время войны - подборка фото
В лесу нашли ретро-автомобиль
В лесу нашли ретро-автомобиль
48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
48 человек погибли во время массовых беспорядков и пожара
Красивые и деловые - какими были жители &quot;гуцульского Парижа&quot; 90 лет назад
Красивые и деловые - какими были жители "гуцульского Парижа" 90 лет назад
На Донбассе началась операция Объединенных сил
На Донбассе началась операция Объединенных сил
Видео
Все видео
Создали словарь, который поможет понимать "Энеиду" Котляревского
Создали словарь, который поможет понимать "Энеиду" Котляревского
Показали уникальные находки из скифского городища
Показали уникальные находки из скифского городища
Черные археологи ограбили древнее городище
Черные археологи ограбили древнее городище
В Крыму расстреляли ученых и политиков
В Крыму расстреляли ученых и политиков
Добывали соль и воевали с московитами - как казаки основали Славянск
Добывали соль и воевали с московитами - как казаки основали Славянск
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 963
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3483
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2457
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1530
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 729
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
понедельник, 04 мая 2020 18:42

Строители повредили древнее городище

  Комментировать

У средневекового Стильского городища во Львовской области установили скульптуру Богоматери.

Таким образом испортили его уникальный вид, сообщает "Львовское Ополье" в Facebook.

"В селе Дуброва у самого Стильского городища почти две недели продолжаются строительные работы - проводят масштабные насыпи грунта и устанавливают фигуру Богоматери. Работы не является санкционированными ни местной ОТГ, ни ответственными за сохранение исторического наследия органами областной власти", - сообщили активисты.

Работы изменили вид городища VIII-X века, которое является историко-культурным заповедником и памятником археологии национального значения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вооруженные мужчины ограбили древний курган

"Мы удивлены, что органы, которые должны контролировать сохранность памятников - не вмешались в течение двух недель и не реагируют сейчас. И требуем расследования, реакции и сохранения уникального вида памятника. Мы не против новых сакральных объектов, однако такие объекты не должны уничтожать историческое наследие Украины", - говорится в сообщении.

Стольское городище племени белых хорватов открыли в 70-х годах ХХ в. В IX - начала XI века на этом месте существовал большой город. Его население могло достигать 40 тыс. человек.

Автор: facebook.com/lvivskeopillya
  У древнего городища установили статую
У древнего городища установили статую

В селе Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области "черные археологи" ограбили древнерусское городище, которое имеет охранный статус.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Строители повредили древнее городище». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Немцы помогли украинцам очистить территорию от врагов

Украинцы отличились на Эвересте

Складной зонтик празднует день рождения

Шевченко выкупили с помощью лотереи

Самое читаемое
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 28962
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 23004
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 18018
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 10701
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 10494
История
Копыта и кинжал - раскопали захоронение вождя
Копыта и кинжал - раскопали захоронение вождя Просмотров: 180
Немцы помогли украинцам очистить территорию от врагов
Немцы помогли украинцам очистить территорию от врагов
 Просмотров: 252
Украинцы отличились на Эвересте
Украинцы отличились на Эвересте
 Просмотров: 234
Складной зонтик празднует день рождения
Складной зонтик празднует день рождения
 1 Просмотров: 162
Шевченко выкупили с помощью лотереи
Шевченко выкупили с помощью лотереи
 Просмотров: 1629
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
2
Covid-19 держит позиции: сколько зараженных медиков
2
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Как поддерживать внешнюю красоту
Голосов: 26
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua