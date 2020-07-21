Строители наткнулись на кучу снарядов времен Второй мировой

В Одессе нашли взрывчатку. Фото: ДСНС

На Мореходной улице в Одессе обнаружили 265 взрывоопасных снарядов времен Второй мировой войны.

"20 июля в 10.30 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время строительства частного дома в г. Одесса, по ул. Мореходная, 19 рабочие обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, и позвонили в службу "101", - говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Одесской обл.

Пиротехники обследовали территорию и виявилисклад взрывчатки.

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Нашли 154 гранаты Ф-1, 28 взрывателей к артснарядов, 11 минометных мин 82 мм, 1 минометную мину 120 мм, 29 артиллерийских снарядов 37 мм, 17 артиллерийских снарядов 45 мм, 23 артиллерийских снаряда 75 мм, 2 артиллерийских снаряда 152 мм.

В Винницкой области во время обследования территории парковой зоны обнаружено и изъято более 600 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.